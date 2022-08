Weekhoroscoop 31 - Er springt zelfs weer een klein vonkje over, Ram!

Buitenland

Paul en Yip konden geen huis kopen in Engeland, dus kochten ze een heel Frans dorp

Door de hoge prijzen was een Brits stel van in de veertig niet in staat om een eigen woning te kopen. De twee besloten daarom naar Frankrijk te verhuizen en daar een piepklein dorpje te kopen. Prijskaartje: iets meer dan 26.000 euro.