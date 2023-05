Australië verbiedt recreatief vapen: dat moet Nederland ook doen

Verbod in Australië

’We zullen niet toekijken hoe vapen een nieuwe generatie nicotineverslaafden creëert’, aldus de Australische minister van Volksgezondheid Mark Butler. En daarmee doet hij wat hier ook zou moeten gebeuren: hij grijpt in. Steeds vaker zie ik pubers lurken aan een onooglijk apparaat waar zoete rook uitkomt. Het heeft eerder iets lachwekkends dan stoers, maar goed, ik ben 45 en in die leeftijdsgroep allang de maat der dingen niet meer.

Geen geld

Ik snap het vooral niet. Waarom zou je jezelf vrijwillig in een mogelijk levenslange verslaving storten – want vapen is minstens zo verslavend als roken – die je zoveel geld kost… als je al bijna geen geld hebt? In niets is het voor mij ook maar enigszins logisch, het enige argument dat een beetje standhoudt is: 'Het is stoer.' Maar wie zegt dat? Het heeft toch eerder iets kolderieks? En ook iets triests dat je je op deze manier het geld uit je zakken laat trekken?

Gezondheid

En dan nog los van de gezondheidsrisico's, ik snap namelijk wél dat dat voor pubers een niet zo heel boeiend argument is. Doodgaan doe je pas als je 80 bent, als kind ben je onsterfelijk en leg je echt niet het loodje door een beetje vapen in je vrije tijd. Maar ook e-sigaretten bevatten schadelijke stoffen die de luchtwegen kunnen beschadigen en kanker kunnen veroorzaken. Nou ja, in the end moet je ergens het loodje om leggen, niet?

Verbod op vapen in Nederland?

Australië verbiedt dus nu het recreatief gebruik van de e-sigaret. Je kunt de vapes nog wel op doktersrecept bij de apotheek kopen wanneer je wil stoppen met roken. Dat klinkt als een prachtig plan. Om roken te ontmoedigen, gaat de belasting op nicotine down under de komende drie jaar ook nog eens met 5% per jaar omhoog. Nog meer daadkracht. Ik zou dat hier ook zo graag terugzien. Het gaat me echt aan het hart dat we de tabaksindustrie zo invloedrijk laten zijn, ten koste van de gezondheid van onze kinderen.

Fashion statement

’Verbieden is de controle verliezen’, lees ik op social media. Onzin. Verbieden is in dit geval niet meer en niet minder dan je gezonde verstand gebruiken. Het is namelijk niet normaal dat kinderen er nu met alle gemak aan kunnen komen en het als een soort fashion statement bij zich dragen. Ze hebben geen idee welke schade ze zichzelf op de lange termijn aandoen. En als ze het zichzelf niet kunnen vertellen, moet een ander het doen.

Eindeloos steggelen

Gaat het verbod hier ook komen? Ik gok van niet. Als het hier komt, rent de jeugd wel naar een buurland, zal het argument zijn. We zullen er eindeloos over steggelen en debatteren en dan zal er ook nog zo'n zinloze publieke discussie ontstaan: ’En uitlaatgassen dan?’ Of: ’En wel de slijter en McDonalds openhouden, zeker.’ Het is om moedeloos van te worden.

Rookvrije generatie

Ik blijf mezelf tot in den treure herhalen, maar alsjeblieft, als je het weet: leg me eens uit waarom je het wél zou willen, een kind aan de nicotine. Geef me één reden. Welke ouder hangt de vlag uit als zijn of haar kind rokend of vapend thuiskomt? Geen enkele ouder, toch? Nou dan. Want daar gaat dit om, om de volgende generatie. Laten we die nou met z'n allen zo rookvrij mogelijk zien te maken.

