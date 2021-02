Je kind op de mond kussen: kan dat?

De meningen over dit onderwerp zijn enorm verdeeld en er laaien vaak hevige discussies op over dit onderwerp. Vind jij het normaal om je kind een kus te geven op de mond?

Afgelopen zondag plaatste André Hazes een foto op Insta met zijn 4-jarige zoontje. Op de foto is te zien dat André zijn zoon een kus op de mond geeft. Dit zorgde voor een explosie aan reacties. Waar de ene volger het een schattig beeld vond, kon het volgens de andere volger écht niet. André Hazes vraagt zichzelf af in zijn story’s of het zo gek is dat je je eigen vlees en bloed een kus op de mond geeft.

Ook Jim Bakkum vindt een kus op de mond de normaalste zaak van de wereld. Hij plaatst op zijn Instagram een foto waarop hij zijn jongste dochter Molly een kus op de mond geeft met de volgende caption: ’Ik las van de week een aantal keer dat er dus mensen zijn die hier op tegen zijn. Voor al die mensen: Kussssss!!! #kusjekind

Kinderpsycholoog Charlotte Reznick denkt hier anders over, vertelt ze aan The Daily Mail. Volgens haar zou je je kind nooit op de mond mogen kussen. „Als je je kind op de lippen kust, wanneer stop je dan?” vraagt Reznick zich af. Daarnaast maakt de kinderpsycholoog duidelijk dat lippen bij de erogene zone horen. „Als een kind van 4, 5 of 6 jaar zijn seksuele bewustzijn ontwikkelt, kan een kus op de lippen stimulerend zijn voor hen”, zegt Reznick. Een kusje op de mond kan dus emotionele connecties creëren die verwarrend kunnen zijn voor het kind.

