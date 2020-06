’Beste Femke, ik schaam me voor je’

De afgelopen dagen zag ik het meermaals op social media: de oproep om te komen protesteren op de Dam, naar aanleiding van de dood van George Floyd. Hij werd afgelopen week in de VS vermoord door een politieagent die minutenlang op zijn nek zat. Het verstikte hem. Met recht een gruwelijke gebeurtenis en een zeer pijnlijke illustratie van het geïnstitutionaliseerd racisme dat in de VS helaas nog altijd aan de orde van de dag is. In de VS, maar ook hier.

Nieuwe haard

Ook in Nederland groeien we op met ingebakken racisme en haat jegens mensen die ’anders’ zijn, op heel veel verschillende manieren. Dat moet stoppen, en dus moeten we ons daartegen verzetten. Maar na bijna drie maanden lockdown om een virus te bestrijden gaan we massaal samenscholen? Dat is wel een beetje raar. En het is nog vreemder dat de burgemeester van de stad, waar zich door die samenscholing een potentiële nieuwe haard aan het vormen is, het welzijn van de zieke en zwakke populatie van haar stad kennelijk opeens niet meer belangrijk vindt.

Beste Femke, vandaag mochten horeca-ondernemers na maanden eindelijk weer een klein beetje open. Mensen die zich braaf al die weken aan de regels hebben gehouden, ook al zal hen dat zeer waarschijnlijk de kop kosten. Al tijden vraag je jouw burgers zoveel mogelijk binnen te blijven, beperk je hun vrijheden en worden er boetes uitgedeeld als ze op een mooie dag na weken opgesloten te hebben gezeten hun appartementen uitvluchten en in het Vondelpark net iets te dicht bij elkaar gaan zitten.

Zwakke mensen

Op Twitter zie ik politici klikfoto’s delen van ’te volle’ parken en pleinen en er wordt zelfs gespeeld met het idee om BOA’s te bewapenen om mensen uit elkaar te houden. En opeens mag de Dam volstromen met demonstranten? Opeens mochten massa’s mensen samenscholen, omdat dit ’te belangrijk’ is? Dit lijkt me meten met twee maten. Of zijn al die zieke en zwakke mensen, de bejaarden en de chronisch zieken, die we al maandenlang zo naarstig proberen te beschermen, opeens niet zo belangrijk meer?

Hoe belangrijk (want voordat ik voor white privileged supremacist word uitgemaakt zal ik maar even heel duidelijk maken dat ik opstaan tegen racisme wel degelijk heel belangrijk vind) dit protest ook is: je had het moeten opbreken toen duidelijk werd hoeveel mensen er naar de Dam zouden komen. In een tijd waarin je als bestuurder mensen al maandenlang oproept om niet samen te komen ter bescherming van kwetsbare groepen in de samenleving kun je niet plotseling een andere kwetsbare groep daarboven stellen.

Corona

Hoe ontzettend kwetsbaar en benadeeld zij ook zijn. Daarmee doe je namelijk precies hetzelfde als waartegen je beweert te protesteren: minder waarde hechten aan de levens van de ene groep ten opzichte van die van de andere. ’Samen tegen corona’ was het toch? Maar kennelijk alleen als ’samen’ binnen jouw politieke agenda past. Tenslotte komen de verkiezingen dichterbij.

Beste Femke, als ras-Amsterdammer en jarenlange GroenLinkser vraag ik je: doe die ketting af. Ik schaam me voor je. Ik schaam me voor die overvolle Dam. Niet vanwege de mensen die erop staan te protesteren tegen het soort onrecht dat we eigenlijk al lang niet meer zouden mogen zien. Wel omdat het hoofd van mijn stad kennelijk zoveel onderscheid maakt tussen de waarde die zij toekent aan de levens van verschillende groepen mensen.

Ic

Want wat zeg je als straks half bejaard en ziek Amsterdam op hun buik op de ic ligt? Mogen we daar dan ook tegen protesteren op de Dam? Of is dat protest dan opeens niet meer ’te belangrijk’, om de BOA’s met hun herworven wapenstok thuis te houden? Hebben ze daar geen woord voor? Als je de levens van de ene groep belangrijker vindt dan die van de andere? Wat was het nou? Oh ja: discriminatie.