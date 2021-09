Veerle (23) over val van balkon vriendin Ivana: ’Zij zou nóóit zelfmoord plegen’

Premium Stan Huygens Journaal

Dinertje van €225.000!

Onder genodigden van het recente War Child-gala wordt er dagen over gesproken: het wellicht duurste diner ooit op een liefdadigheidsveiling. Liefst €225.000 werd deze week in Noordwijk neergeteld tijdens het galadiner in het Hotel van Oranje. Voor een etentje voor tien man.