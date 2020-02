Wat was het gelukkigste moment van jouw leven?

Telefoon

Bij loopbaanadviseur Susanna was dit het geval. Op Twitter deelde zij dat ze een telefoontje had gekregen met het nieuws dat er geen kwaadaardige cellen waren gevonden in haar lijf. Susanna: „Hoewel dat al geweldig nieuws was, werd ik een uur later ook nog gebeld door de HR-afdeling van een groot bedrijf met de vraag of ik partner wilde worden! Eén en al geluk. Het was een rollercoaster van emoties in twee uur en de tijd stond even stil. Ik besefte dat ik zo dankbaar was voor mijn gezin en werk en voelde mij ultiem gelukkig.”

Redenen

Verder spelen het hebben van een partner, goede gezondheid, vertrouwen en een sociaal leven mee in het geluksgevoel. Ook bleek uit het onderzoek van CBS dat mensen een grotere kans op geluk hebben als ze extraverter, eerlijk, onbaatzuchtig en emotioneel stabiel zijn.

Ultieme geluksmomenten

Voor het geluk van de Nederlanders zijn dus allerlei verschillende redenen. Heb jij bijvoorbeeld net zoals Susanna wel eens zo’n telefoontje (of twee) gehad dat/die je leven veranderde(n)? Of is er een specifieke ervaring die je ontzettend gelukkig heeft gemaakt? Laat het ons weten op onze Facebookpagina!