Oh nee, wat als iemand dezelfde jurk draagt?

Lookalike

„Tegenwoordig is het heel normaal dat er op een feestje of festival iemand rondloopt die jouw ‘lookalike’ is en in dezelfde outfit rondstapt. Vooral wanneer je kiest voor kleding uit de grotere winkelketens is die kans groot.

Dat gebeurt gelukkig ook in de hoogste kringen, want koningin Laetizia van Spanje werd onlangs tijdens een presentatie verrast door een vrouwelijke professor in de rechten, die dezelfde zwart/wit jurk droeg als zijzelf van het Spaanse modemerk Mango. Beide dames konden er hartelijk om lachen en poseerden enthousiast.

Dat is misschien nog wel het beste wat je kunt doen. Ook onze koningin Máxima had een dergelijke ervaring met koningin Mathilde van België, die een bijna identieke jurk droeg van modehuis Natan.

Knalroze clutch

De afgelopen week was ik aanwezig bij de gala-avond van de Coiffure Awards, waarbij de beste kappers van ons land een prijs in ontvangst mochten nemen. Altijd weer spannend om in een gala-outfit te verschijnen, want ook daar is de kans groot dat iemand dezelfde look and feel draagt.

Daarom had ik van tevoren mijn zijden kaftan met bijpassende kimonojas erover nog eens flink opgeleukt met een opvallende ketting (hoera eyecatcher), een riante blikvanger ring toegevoegd, met matching oorbellen, en had ik een knalroze clutch toegevoegd met talloze handgeknoopte kwastjes, die ik als cadeau van mijn vriendin Marie kreeg uit Peru. Een uniek pronkstuk immers… En mijn glitterlaarzen met glanzende lovertjes uit Londen, in dezelfde kleur als de kimono, had ook vast niemand anders!

Zo had ik mij goed ingedekt tegen een eventuele ‘dubbelganger’, maar dit bleek uiteindelijk onnodig. Toch spotte ik op die avond wel een paar soortgelijke tenues en dat levert toch altijd wel een ongemakkelijk moment op bij de draagsters. Gelukkig waren er geen dames die op het podium naast elkaar stonden in dezelfde jurk. En ook de avondrobe van presentatrice Dionne Stax was gelukkig uniek!

Oprollen

Door de mouwen van een blazer, jurk of blouse op te rollen zorg je voor een wat lossere, frivolere look. Je kunt zelfs ook die mouwen aan de onderkant opleuken met een blikvanger broche, waarmee je de mouwen dus ‘vastzet’. Datzelfde kun je ook doen met een rok (oprollen aan de bovenkant om deze iets korter te dragen / of juist laten zakken door niet op te rollen) of een lange broek. Eenmaal opgerold of naar binnen geslagen oogt de broek ook totaal anders.

Uiteraard maakt het ook uit of je daarnaast het geheel combineert met hakken of met unieke cowboylaarzen die niemand anders heeft. Een andere prima oplossing is het toevoegen van extra kleur aan bijvoorbeeld een basis zwarte jurk van een bekend merk. De jurk oogt dan wel hetzelfde, maar vanwege de knalkleuren let niemand daar meer op. Ga all the way: kies voor een vaste accentkleur en voer deze van top tot teen door tot een haarband, riem, shawl, cape, stola, tas, sieraden en schoenen.

De kleur krijgt zoveel aandacht dat de jurk waarschijnlijk sowieso in het niet valt. Kies hierbij vooral voor ‘eyecatchers’, oftewel unieke accessoires die echt iets voor de outfit doen. Bedenk ook dat die opvallende riem met bijvoorbeeld heel veel glitters/strass of bijzondere decoraties een heuse blikvanger is waar iedereen direct naar kijkt.

Het toevoegen van antieke juwelen is ook een goede oplossing om zo uniek mogelijk voor de dag te komen, want van deze sieraden zijn er niet zomaar twee stuks te bekennen.

Sneakers

Kies in het geval van een gala-outfit of een wat gekledere look gerust eens voor een paar hippe sneakers daaronder in plaats van de geijkte zwarte pumps met degelijke hak of de torenhoge killerheels. Ook dat maakt je namelijk uniek. Daarnaast ben je ook nog eens verzekerd van een avond zonder pijnlijke voeten en dat is ook wat waard.

Vergeet vooral ook niet je haarstijl aan te passen aan de kleding die je in dat geval draagt - het is wel zo fijn als dat een beetje bij elkaar past. En ook hier geldt weer: de standaard kapsels met een knotje of een paardenstaart draagt iedereen wel, dus wees gerust wat unieker met een bijzondere, opvallende coupe. En last but not least: pas je make-up aan en pak daar eens lekker mee uit! Knallen mag best op een feestje.

Aanpassen

Wie handig is met naald en schaar heeft nog een extra troef in handen: het aanpassen en opleuken van de kleidingitems. Wanneer je bijvoorbeeld een knalgroen damespak bij Zara koopt, kun je bij thuiskomst niet alleen de revers voorzien van een mooie broche. Je kunt ook de doorgaans eenvoudige knopen van de blazer vervangen door luxe gouden exemplaren, die je voor weinig op de markt of bij een fourniturenzaak haalt. Ook meerdere opstrijklabels of glitterbadges kun je hier kopen en die kunnen bijvoorbeeld van een spijkerjasje een echt uniek stuk maken.

Dezelfde bovengenoemde trucs kun je overigens ook toepassen als je voor je eigen kast staat en vindt dat je weer niks leuks hebt om aan te trekken. Met een paar simpele trucs kun je een basisoutfit steevast anders dragen, zonder dat iemand het doorheeft.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.