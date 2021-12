Mag je Maxime Meiland de uitspraken van haar moeder aanrekenen?

Het matrassenbedrijf schrijft op Instagram dat de uitspraken van Erica haaks staan op de waarden van het bedrijf. „Omdat wij Maxime niet willen beoordelen op basis van de standpunten van haar moeder, hebben we haar de kans gegeven om publiekelijk te reageren. Ze heeft hier tot op heden geen gehoor aan gegeven.” Het bedrijf zegt ’expliciet afstand te nemen’ van de opmerkingen en daarom de samenwerking per direct te stoppen. Ook kaartenbedrijf Hallmark en huidverzorgingsmerk NIVEA hebben aangegeven niet meer met de familie Meiland samen te werken.

Na het verschijnen van het boek Erica heeft de familie Meiland al veel kritiek gekregen. In het boek heeft Erica kritiek op het dragen van hoofddoeken en boerka’s. Zo noemt ze mensen in een boerka pinguïns.

Reacties

Ronald laat op Twitter weten dat hij het een belachelijke actie vindt van het matrassenmerk. Om een dochter tegen de uitspraken van haar moeder te laten keren. Hans reageert daarop dat hij het juist een prima actie vindt, omdat Maxime niet reageert denkt hij dat zij er net als haar moeder over denkt.

Randy vraagt zich af of het terecht is de dochter te straffen voor de zonden van haar moeder. Emine reageert daarop dat Maxime gevraagd is om een reactie en dat het haar goed recht is om er niet over te spreken. Maar het is het recht van de sponsor om dan te besluiten de samenwerking te stoppen.

Ineke laat via Twitter weten dat ze vindt dat Maxime niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de uitspraken van familieleden. Ad vindt dat ze wel iets tegen haar moeder kan zeggen over een domme racistische opmerking.

Praat mee

