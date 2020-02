Ja, we weten dat er grote personeelstekorten zijn in het onderwijs en de zorg. En wat is de reactie van de politiek? Gooi er een hoop geld naartoe. Maar daarmee heb je nog geen nieuwe arbeidskrachten. Sterker nog, ik vroeg een vriendin die in het onderwijs werkt wat ze ervan merkt. „Dat de leden van het bestuur in een grotere auto rijden’’, zei ze. Dat kan niet de bedoeling zijn.