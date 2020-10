Verplichte anticonceptie voor ’ongeschikte moeders’... Mag dat?

Dat staat in de petitie van de Beraadgroep verplichte anticoneptie, die De Groot naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij spant zich al lange tijd in voor verplichte anticonceptie. Het pleidooi wordt onder meer gesteund door Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek in ruste en oud-VVD-senator.

Hersenbeschadiging

’Ervaringsdeskundige’ Nettie groeide op bij haar gehandicapte ouders en vertelde IN 2018 hierover aan VROUW: „Het opgroeien bij mijn ouders heeft littekens achter gelaten. Ik heb veel psychische hulp gehad. Daarbij hebben mijn hersenen een beschadiging opgelopen door de zware mishandelingen uit mijn jeugd.”

En juist die littekens wil De Groot met zijn voorstel doen voorkomen. Volgens De Groot werkt momenteel zo’n 70% van de kwetsbare vrouwen mee aan vrijwillige anticonceptie. Met zijn petitie pleit hij nu dat de overige 30% - die dus geen anticonceptie wil gebruiken - dit verplicht kan worden opgelegd. „We willen ook het gevaar voor de kinderen, die onder deze omstandigheden op de wereld worden gezet, centraler stellen.”

Praat mee

