Deel 2: ’Ik oefen overal mijn loopje’

„Ik had mijn jurk al eerder gezien, maar tijdens de fotoshoot werd ik er opnieuw door ’omvergeblazen’. De jurken zijn allemaal handgemaakt door Miss Pearl Couture. De eigenaresse maakt al jaren de jurken voor de missverkiezingen van Nederland, maar ook voor België en Duitsland.”

Sfeer

„Ter plekke hangen er heel veel jurken klaar. Ik had er al twee à drie gepast, maar op een gegeven moment wist ik: ’Dit wordt hem’. Het voelt heel speciaal om zo’n bijzondere jurk te mogen dragen. Over de kleur mag ik verder niet uitweiden, maar ik kan wel zeggen dat hij prachtige lange mouwen heeft. Ik heb dat altijd al chique gevonden.”

„Bij de fotoshoot van Herman van Veen begon het pas echt in te dalen: ik zit gewoon bij de laatste tien van Miss Nederland! Het begint nu écht. Zonder die jurken zie je gewoon een groep meiden, maar met die jurken zie je échte Missen. Onderling is de sfeer gelukkig goed. Het is in andere jaren namelijk echt weleens anders geweest. Er zijn jaren geweest waar de meiden alleen maar op hun telefoon zaten en het licht niet in elkaars ogen gunde. Gelukkig zit dat dit jaar helemaal goed. De organisatie zegt dat ze nog nooit zo’n leuke groep meiden hebben gehad. Vandaar ook het thema: Sisterhood.”

The spotlight

„Ik merk dat ik tijdens de aanloop naar de finale al aardig geëvalueerd ben. Ik ben heel nuchter en vind het vaak moeilijk als alle ogen op mij gericht zijn. Op de castingdag kwam ik, natuurlijk ook vanwege de zenuwen, wat onzeker over: ik rende nog net niet het podium af. De andere meiden straalden toen al uit van: ’Kijk, hier ben ik’. Voor mij was er dus nog aardig wat werk te verrichten. Inmiddels sta ik een stuk zelfverzekerder op het podium. Ik weet nu dat het niet erg is om mijn moment in the spotlight te pakken.”

„Ik ben een enorme strever. Oorspronkelijk zou de verkiezing in april plaatsvinden, precies de periode waarin ik mijn scriptie van mijn master studie moest inleveren. De dag voor de inleverdeadline heb ik tot 4 uur ’s ochtends aan mijn scriptie gezeten en een paar uur later stond ik op de set voor DE Miss Nederland fotoshoot met William Rutten. Daar zat ik dan: in haar en make-up, met mijn laptop op schoot om de laatste puntjes op de i te zetten. Op dat soort momenten moet je gewoon ’aan’ staan en presteren, no matter what.”

Honderd procent

„Ik plan mijn dagen altijd van minuut tot minuut vol. Ik neem dus weinig tijd voor rust. Volgens mijn vriend en familie roep ik het ook wel echt over mezelf af: ik maak het me druk. Ik weet ook niet hoe ik anders zou moeten leven, het zit in mijn natuur. Het maakt ook niet uit of ik op de catwalk loop of door een winkelstraat: ik oefen mijn loopje. Ik ga er óf voor de volle honderd procent voor, óf ik doe het gewoon niet. Ik hoop dat mijn harde werk terug te zien is tijdens de finale...”

Volgende week: de aanloop en de finale van Miss Nederland 2020.