’Wat is nou in godsnaam een hormoondokter?!’

Ik heb een vriendin, een jaartje of tien ouder dan ik en net begonnen aan de herfst van haar leven. Vijftig is het nieuwe dertig en zij is daar het levende bewijs van. Hip, vlot, grappig en nog lang niet toe aan de tweede helft van het bestaan. Dacht ik. Ik had haar ergens voor nodig en pakte de telefoon.

Hormoondokter

„Hai, met mij.”

„Hai.”

„Zeg, zou jij misschien...”

„Sorry San, kan ik je straks terugbellen? Ik heb een afspraak.”

„O, met wie?” vroeg ik, aagje van nature. Het bleef even stil. „Ben je er nog?”

„Met de hormoondokter.”

Nu bleef het van mijn kant stil. Best wel lang ook. Ik kwam niet verder dan:

„De hormóóndokter?”

„Ja nou, ik sta nu voor de deur... ik spreek je later.”

De overgang

Tuut-tuut-tuut deed niet alleen de telefoon, maar ook mijn bovenkamer. Wat was nou weer een hormoondokter? Het leek me een type ’kwakzalvertje poepelegein’. Ik vertelde het Vriendin. Die keek me bestraffend aan.

„Jullie mannen hebben geen benul wat de overgang met je kan doen. Zo’n hormoonschommeling kan echt heftig zijn.” Internet gaf me vervolgens een college over oestrogeen en doorbraakbloedingen. Na het hoofdstuk ’Vaginale Zetpil’ verliet ik de les. Ik heb nooit last van hormonale klachten. (Nou ja, da’s niet waar. Als ik bij de glasbak de kinderen de les moet lezen omdat ze de lege gebruinde proseccoflessen bij het witglas gooien, dan kom ik in de buurt.)

Gevolgen

Het is zo dat ook mannen kunnen kampen met de gevolgen van de overgang. Dan zijn ze, zegt Google, humeuriger (check), lusteloos (check), eerder moe (check), ontwikkelen ‘een buikje’ (check), en... hebben een lager libido. Nee toch, vier van de vijf goed! Dat was niet oké. Ik belde meteen de bewuste vriendin. „Zeg, die hormoondokter... heb je daar een nummer van?”

