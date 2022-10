Zet jij nog 10.000 stappen per dag (nu je dit weet)?

Wetenschappers van de Exercise Science Department en de Nutrition Dietetics and Food Science Department van de Brigham Young University in Utah hebben onderzoek gedaan naar het vele wandelen en of je daarvan afvalt. Zes maanden lang hebben zij 120 studenten zes dagen in de week 10.000, 12.500 of 15.000 stappen per dag laten zetten. Daarbij hielden ze ook de calorie-inname en het gewicht in de gaten van de studenten.

Aankomen

Uit dit onderzoek is gebleken dat het zetten van de stappen er niet voor zorgde dat de studenten afvielen. De meeste studenten waren aan het einde van het onderzoek zelfs aangekomen. Uit deze studie blijkt dus dat het zetten van minimaal 10.000 stappen per dag er niet voor zorgt dat je afvalt. Toch schrijven de onderzoekers dat wandelen nog steeds een hele goede vorm van beweging is.

Reactie

MBontekoe schrijft dat ze de uitkomst van het onderzoek ruk vindt.

Birgit zegt dat ze dit al wist en dat minder eten en een halfuurtje bewegen genoeg is.

Naat zegt dat ze door het wandelen inderdaad niet is afgevallen.

