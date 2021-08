Helen’s dagboek deel 546: ’Nina heeft zich altijd de mindere gevoeld’

Columns & Opinie

’Ik heb geen kinderen en ik weiger me te laten opjagen’

Nieuw op MTV: 30 and Not Pregnant. Het duurt even voordat ik doorheb dat het een bericht van het satirische De Speld is. Want hoe idioot een dergelijk format sommigen misschien lijkt, voor mij als (bijna) dertigjarige kinderloze vrouw, klinkt deze versie van 16 and Pregnant helemaal zo ondenkbaar ni...