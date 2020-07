Weekhoroscoop 29

Ram

Liefde: Je impulsiviteit drijft je partner soms werkelijk tot wanhoop. Het ene moment wil je dit, het andere moment toch maar niet.

Financiën: Een probleem of defect wordt eindelijk opgelost of gefikst. Helaas niet zonder dat het je flink wat geld gaat kosten. Het is het geld gelukkig wel dubbel en dwars waard.

Werk: Waar je kort geleden nog even in een dipje zat, bruis je nu weer van enthousiasme om nieuwe uitdagingen aan te gaan en je hierbij voor de volle 100% in te zetten. Dit kan niet anders dan een succes worden!

Persoonlijk: Stel duidelijk je prioriteiten maar vergeet daarnaast ook niet af en toe gewoon even lekker niets te doen. Lastig? Zoek even de rust op buiten de bewoonde wereld.

Stier

Liefde: Waar je meestal nogal gelijkmatig van karakter bent, verras je je geliefde deze week door onverwachte en spontane acties waardoor jullie een bruisende week tegemoet gaan.

Financiën: Je weet best dat je de laatste tijd meer geld hebt uitgegeven dan je van plan was maar hoeveel meer, blijkt deze week pas. Na de eerste schrik draai je direct de geldkraan dicht en weet je direct waar je de komende tijd het beste op kunt besparen.

Werk: Je bent nogal snel geïrriteerd waardoor het je soms moeite kost om je geduld te bewaren in bepaalde situaties. Bedenk je dat het slechts werk is en trek het je niet persoonlijk aan.

Persoonlijk: Richt je meer op je eigen wensen en behoeften. Waar zou je nu echt blij van worden en in hoeverre is dit haalbaar?

Tweelingen

Liefde: Dit is een mooie week om je geliefde te verrassen met iets wat hij of zij niet verwacht. Wat is het dat je partner graag wil en hoe zou jij dit kunnen realiseren?

Financiën: Je geeft de laatste tijd te gemakkelijk geld uit en wordt nu een beetje onrustig van je slinkende bankrekening. Hier is maar één oplossing voor: pas op de plaats!

Werk: Houd een goed idee niet voor jezelf, maar deel het met iemand die je kan helpen om dit te realiseren. Zeker wanneer er sprake is van een winsituatie voor beide partijen is het zonde om er niets mee te doen.

Persoonlijk: Wanneer iemand zichzelf in de nesten werkt, hoef jij er geen energie in te steken om diegene er weer uit te halen.

Kreeft

Liefde: Hoewel je je geliefde als geen ander begrijpt en ook absoluut met hem of haar meevoelt, moeten bepaalde gesprekken je ook weer niet te lang duren. Je hebt momenteel weinig geduld.

Financiën: Een financieel voordeeltje zorgt ervoor dat je jezelf iets meer luxe kunt permitteren. Voel je niet schuldig of bezwaard, als je dit geld toch aan jezelf uitgeeft kun je er ook maar het beste optimaal van genieten!

Werk: Iets accepteren betekent niet dat je je beperkingen moet laten opleggen. Als iets niet linksom kan, kan het misschien wel rechtsom!

Persoonlijk: Een recht door zee aanpak werkt nu zeer in je voordeel. Neem geen blad voor de mond en zeg duidelijk doch tactvol waar het op staat.

Leeuw

Liefde: Waar je geliefde soms twijfels heeft over zijn of haar eigen kunnen, trekt hij of zij zich op aan jouw trots en zelfvertrouwen. Zelfs zaken die eerst kansloos leken blijken nu zomaar binnen handbereik wanneer jullie er samen voor durven gaan!

Financiën: Via via weet je voor een leuke prijs iets op de kop te tikken waar je ontzettend blij mee bent. Als je kinderen hebt is de kans groot dat zij deze week hun financiën met je komen bespreken. O jee…

Werk: Hoewel je best weet dat je eigenlijk wat gas zou moeten terugnemen, vind je het toch moeilijk om ‘nee’ te zeggen. Het plezier dat je in je werk hebt maakt het lastig om de balans te vinden tussen werk en vrije tijd. Blijf in elk geval naar je lichaam luisteren.

Persoonlijk: Een optimistische houding is het halve werk. Geloven dat iets gaat lukken is de basis voor elk succes.

Maagd

Liefde: Hoewel je je wat zorgen maakt weet je geliefde je gelukkig redelijk gerust te stellen. Onverwacht goed nieuws zorgt ervoor dat jullie alsnog onbezorgd van elkaar kunnen genieten.

Financiën: Onverwachte kosten aan je auto of andere grote apparatuur binnenshuis kunnen je behoorlijk chagrijnig maken. Bedenk je dat het niet meer dan normaal is dat dingen soms kapot gaan en onderhoud nodig hebben.

Werk: Je weet waar je het over hebt en laat je niet vastpraten dor betweters. Wie met jou de discussie aangaat komt van een koude kermis thuis.

Persoonlijk: Soms is het beter om niet te wachten op een nieuwe kans maar deze zelf te creëren.

Weegschaal

Liefde: Hoewel het belangrijk voor je is dat je partner achter je staat, aarzel je ook niet om je eigen gang te gaan wanneer dit niet het geval is. De vraag is alleen: wie heeft het dit keer bij het juiste eind?

Financiën: Gedoe met je auto baart je zorgen. Nu maar hopen dat de kosten niet al te hoog uitvallen. Mogelijk is inruilen een betere optie?

Werk: Vanwege nieuwe opborrelende ideeën kun je je moeilijk concentreren op je huidige taken. Lastig, maar min of meer wel een luxe probleem. Anderen zouden willen dat ze zoveel inspiratie hadden!

Persoonlijk: Wie goed doet goed ontmoet. Wie goed doet is ook een makkelijke prooi voor profiteurs. Beperk je vrijgevigheid deze week vooral tot je naasten, die je werkelijk goed kent.

Schorpioen

Liefde: Of je partner nu een verrassing voor je aan het voorbereiden is of bepaalde zorgen voor je probeert te verbergen, met jouw arendsogen zie je alles al van verre aankomen. Weeg voor jezelf af of het verstandig is om een en ander wel of niet ter sprake te brengen.

Financiën: Naast het feit dat het nodig is om je financiën opnieuw te organiseren is het minstens zo belangrijk om eerst meer informatie in te winnen over bepaalde zaken die hiermee in verband staan. Laat je goed voorlichten, Schorpioen!

Werk: Je bent klaar voor nieuwe uitdagingen. Is dit momenteel niet aan de orde, doe je er alles aan om op je huidige werkplek nieuwe mogelijkheden te ontdekken of zelf te ontwikkelen. Je zit in elk geval niet stil!

Persoonlijk: Het wordt hoog tijd dat je oude hobby’s weer nieuw leven in blaast. Wat deed je vroeger graag maar gun je je tegenwoordig de tijd niet meer voor?

Boogschutter

Liefde: Je bent in een stoute bui en loopt je partner voortdurend uit te dagen. Soms kan je geliefde dit absoluut waarderen, soms ook absoluut niet. Jij weet zelf wel wanneer je goed bezig bent en wanneer je beter kunt stoppen.

Financiën: Je financiën verdienen nog steeds extra aandacht. Onverwachte kosten dienen zo goed mogelijk te moeten worden opgevangen. Probeer daarnaast iets meer te besparen op de dagelijkse boodschappen.

Werk: Het is tijd om jezelf op bepaalde vlakken meer te laten zien en zelfs wat meer moed te tonen. Waar kun je nog wel wat meer actie ondernemen?

Persoonlijk: Blijf je bewust van het feit dat je de dingen die je doet vooral doet voor jezelf, omdat jij er blij van wordt. Wat een ander hiervan vindt is wel het laatste waar je je druk om moet maken.

Steenbok

Liefde: Je neemt deze week graag de touwtjes in handen met betrekking tot leuke activiteiten die je graag samen met je partner wilt ondernemen. Nu maar hopen dat je geliefde zin heeft om mee te gaan.

Financiën: Hoewel je financiën op dit moment geen problemen opleveren, is het wel handig om te weten dat het de laatste week van deze maand wat stroever zal verlopen op dit gebied. Het zou geen slecht idee zijn om hier nu alvast wat geld voor weg te zetten.

Werk: Wrijf andermans tekortkomingen of ongelijk niet te hard onder diens neus. Hij of zij heeft het er al moeilijk genoeg mee in dit geval niet tegen jou op te kunnen. Jullie zijn collega’s, geen concurrenten, toch?

Persoonlijk: Stilstand is achteruitgang en rust roest. Als je het lastig vindt om je te ontspannen is het misschien een idee om te kiezen voor een passieve vorm van inspanning als zwemmen of wandelen.

Waterman

Liefde: Je hebt de neiging jezelf terug te trekken of bepaalde gespreksonderwerpen te vermijden. Blijf vooral goed communiceren met je partner, jullie zijn niet voor niets ‘samen’ toch?

Financiën: Hoewel je je momenteel geen zorgen hoeft te maken om je financiën kan het geen kwaad om jezelf een duidelijk spaardoel te stellen of een automatische spaaropdracht aan te maken.

Werk: Als er al sprake is van concurrentie kun je er zeker van zijn dat jij als winnaar uit de strijd komt. Met je torenhoge arbeidsethos in combinatie met je sympathieke verschijning weet je anderen met gemak voor je te winnen.

Persoonlijk: Soms is het goed om rustig af te wachten of een omweggetje te nemen om je doel te bereiken. Deze week niet. Laat je niet aan het lijntje houden of van het kastje naar de muur sturen. Neem de kortste weg!

Vissen

Liefde: Nieuwe activiteiten en nieuwe plannen maken een ietwat ingedutte relatie zomaar weer spannend. Heerlijk als jullie beiden gepassioneerd zijn over iets en elkaar weten te enthousiasmeren.

Financiën: Meer inkomsten zijn te verwachten. Je krijgt het niet voor niets maar de beloning smaakt naar meer. Met een goede planning zou je eventueel meer werk aankunnen.

Werk: Hoewel je zeer goed bent in wat je doet, zie je deze week toch iets belangrijks over het hoofd. Een kleine vergissing kan zomaar een groot verschil maken.

Persoonlijk: Super fijn dat jij je probleemloos in anderen weet te verplaatsen. En wat zou het leuk zijn als bepaalde mensen in je omgeving dit talent ook zouden bezitten. Het begrip van sommigen is helaas ver te zoeken.