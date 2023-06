Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Levenslessen van een dwergteckel: ’Jax voelt precies aan hoe iemands pet staat’

Door Marieke Pijlman Kopieer naar clipboard

Carolina Pruys heeft de grootste lol om haar eigenwijze teckel. Ⓒ Amaury Miller

Verplaats je in een ander of niet durven, toch doen: het zijn levenslessen die we allemaal wel kennen. Deze wijsheden krijgen in het boek Er kan er maar één de baas zijn, van Carolina Pruis, een grappige twist, als ze verteld worden door haar eigenwijze dwergteckel Jax.