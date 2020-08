’Mijn dochter (14) blijft maar tegen me liegen’

Kaya schrijft: „Ik merk dat mijn dochter (14) liegt. Het gaat niet zozeer om enorm kwaliijke leugens waarmee ze anderen schaadt, maar al met al stapelt het gelieg zich wel op. Zo toonde ze laatst een zogenaamd zelfgeschreven gedichtje dat ik later terugvond in een gedichtjesboek op haar bureau, ze liegt over haar cijfers, houdt inmiddels al een halfjaar vol dat ze heel druk is met het zoeken van een baantje en vertelt over schoolvrienden wiens namen ik niet terugvind in het klassenboek.”

„Bij mij gaan alarmbellen rinkelen: wat is er met haar aan de hand? Het lijkt erop dat ze zich beter wil voordoen, maar waarom? We hebben een goede band, ze is een opgewekt meisje... Hoe spreek ik haar hierop aan zonder dat het overkomt alsof ik haar ergens op betrap, haar aanval? En zit hier meer achter?”

Liegen

Pubercoach Janneke ter Bille kijkt helemaal niet op van het gedrag van Kaya’s dochter. Sterker nog, vertelt ze: „Liegen is heel normaal. Alle kinderen, en volwassenen ook, doen het weleens. Het is daarom belangrijk om niet direct in de stress te schieten of je zorgen te maken. Liegen hoort nu eenmaal bij de ontwikkeling van een kind/puber. Vaak doen ze het om een ruzie of discussie te voorkomen.”

„Zeker pubers kunnen al goed de gevolgen overzien van een leugentje. Ze gaan zich afzetten tegen hun ouders en willen niet meer alles met hen delen. Bovendien gaan ze experimenteren en steeds meer tijd doorbrengen met vrienden. En dat terwijl jij als ouder juist graag wilt dat je puber netjes het huiswerk maakt, de kamer opruimt en niet te veel verkeerde dingen doet.”

Oorzaak

Het kan daarom moeilijk zijn voor een ouder om zich afzijdig te houden, maar Janneke benadrukt dat je daar vooral voorzichtig mee moet omgaan. „En als je er toch iets mee wilt, probeer dan op een rustige manier de oorzaak van het liegen te ontdekken. Praat erover op een betrokken manier, zonder verwijten te maken. Wanneer je puber iets vertelt, probeer dan rustig te blijven en niet boos te worden. Benadruk vooral dat je het op prijs stelt dat hij/zij eerlijk is tegen je.”

Liegen is iets wat erbij hoort en is niet iets waarover je je direct zorgen hoeft te maken, concludeert Janneke. „Komt het echt veel vaker voor, probeer dan te ontdekken waar het vandaan komt door in gesprek te gaan en vragen te stellen, uiteraard ook weer zonder oordeel.”