Marleen (35) wint Michelinster: ’Soms hebben we gewoon zin om een frietje af te halen’

Eigen restaurant

„Jeroen en ik ontmoetten elkaar in de klas op de koksopleiding toen we 16 en 19 jaar oud waren. Eerst konden we elkaar niet luchten. Pas toen we werden gepaard in een kookles kwamen we erachter hoe goed we elkaar eigenlijk aanvoelen in de keuken. We werden verliefd! Jarenlang werkten we in verschillende toprestaurants, tot we het aanbod kregen om een restaurant te kopen. In 2016 openden we dan eindelijk de deuren van ons eerste restaurant, de Loohoeve! Daarmee hebben we in 2018 onze eerste Michelinster mogen ontvangen.

Nu, zes jaar later hebben we een Michelinster ontvangen voor restaurant Noor, 3 maanden na de opening! Onze omgeving zag de bekroning wel aankomen, maar ik vond het tóch heel spannend. We zijn immers pas net geopend. Met de ster zetten we Groningen weer mooi op de Michelinkaart.

Creatieve oplossingen

„Ons restaurant liep al als een tierelier, maar sinds het bemachtigen van de ster stromen de reserveringen helemaal binnen! We werken hard door. Onze enige vrije dagen zijn zondag en maandag, dan is Noor gesloten. De rest van de week werken we tot laat in de avond. Dan brengen we Mees overdag naar onze ouders of naar het kinderdagverblijf. We hebben een creatieve oplossing gevonden voor de avonden; op woensdagavond heb ik mama-avond met Mees, op donderdag heeft Jeroen zo’n avond. De andere dagen passen onze ouders of de oppas op Mees.”

Druk, druk, druk

„Samenwerken in de keuken is supergezellig. Maar we hebben ook echt wel eens meningsverschillen en kleine ruzies tijdens het werk. Thuis overigens ook zo af en toe, bijvoorbeeld wanneer ik hem vraag om de vaatwasser uit te ruimen of de was in de droger te gooien. Dan laat hij soms wat langer op zich wachten. Over het algemeen zijn we heel tevreden met onze rolverdeling! Ik neem het meeste werk op me in het huishouden. De was en het schoonmaken zijn mijn taken. Jeroen is namelijk regelmatig druk met de administratie van het restaurant. Thuis wisselen we af wie kookt op onze vrije dagen. Koken worden wij nooit zat! Maar thuis bereiden we het eten wel wat simpeler dan in ons restaurant. Soms hebben we ook gewoon zin om een frietje af te halen! Onze zoon eet gelukkig vrijwel alles. Als we een drukke periode hebben leg ik het schoonmaken en de was eerlijk gezegd even terzijde. Dan bewaar ik het tot donderdagochtend als mijn moeder komt schoonmaken. Ze is een schat!

De zorg voor Mees valt grotendeels op mij wanneer we niet aan het werk zijn. Ik speel met hem en regel zijn schoolzaken, volgend jaar mag hij naar de basisschool. Voor nu houden Jeroen en ik het bij één kindje. Noor is echt ons tweede kindje, voor een derde hebben we geen tijd en ruimte. Voor een oppas zijn twee kinderen natuurlijk ook andere koek dan ééntje. Als we nu even vrij zijn koesteren we de tijd met Mees en hoeven we die niet onder twee kinderen te verdelen.”

Onoverzichtelijke hoop

„Dat we samen werken betekent ook dat we een inkomen delen. Alle inkomsten en uitgaven van het restaurant komen op één grote rekening. Binnenkort gaan we wel echt met salarissen voor onszelf beginnen, dan betalen we niet meer alles van dezelfde onoverzichtelijke hoop. Jeroen en ik zullen precies evenveel geld krijgen. We willen dan allebei onze eigen rekening, dat vinden we het fijnst.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.