Daghoroscoop 25 april

VANDAAG JARIG

Het plezierigste bestaan voor u is een ongecompliceerd leven in redelijke welstand, en zo wilt u het graag houden. Dat is u echter dit jaar niet gegund, ongeacht het feit dat de veranderingen die dreigen niet verkeerd zullen zijn. Uw liefdeleven verloopt aangenamer dan in 2019; dat is het goede nieuws.

ZONDAG JARIG

Uw gezondheid lijkt goed dit jaar, al kunt u eind 2020 kwetsbaarder zijn; niets echter om u zorgen over te maken. Er gaan wat zaken veranderen en dat zal u niet aanstaan, maar daar staat tegenover dat al wat u hinderde wordt weggenomen en er komt ware liefde voor in de plaats.

RAM

Zakelijk of financieel succes kan u in een gunstig daglicht plaatsen maar houd de details van uw handelingen geheim. Iemands “goede nieuws” kan u verwonderen maar blijf discreet. Stel u niet aan om een goede indruk te maken.

STIER

Een probleem van vrienden kan kostbaar worden als zij van u financiële steun verwachten. Het lijkt verstandig een besluit daarover op te schorten. Ga niet in op de avances van iemand die al een partner heeft.

TWEELINGEN

Nieuwe vrienden kunnen op onverwachte wijze behulpzaam zijn; doe uw voordeel met hun kennis van zaken. Managers onder u zullen geen moeite hebben hun personeel te motiveren, zolang zij niet de zweep hanteren….

KREEFT

Reken op een prettige ontwikkeling in uw carrière. Op de een of andere manier trekt u het geluk en nieuwe klanten naar u toe. Uw oog voor kunst zal u helpen fraaie objecten te verzamelen voor uw huis of kantoor.

LEEUW

U zult over een aantal dingen willen praten en liefst in teamverband. U wilt weten wat anderen denken en wat hun idealen zijn. Trek de juiste mensen of bedrijven aan als u wilt opkomen voor de minder bedeelden.

MAAGD

Snelle ontwikkelingen kunnen u naar de punt van uw stoel bewegen. Doe uw best om gekissebis met een naaste te voorkomen; onenigheid binnen de familie brengt bezittingen in gevaar. Neem niet alles wat gezegd wordt zo serieus.

WEEGSCHAAL

Activiteiten buitenshuis komen in de verdrukking als het thuisfront andere plannen heeft. Wees sportief en pas u aan. Ook oudere kinderen hebben geregeld leiding nodig, maar uit geen negatieve kritiek.

SCHORPIOEN

Focus op een persoonlijk of zakelijk partnerschap; een juridische kwestie waarbij een vrouw een rol speelt vraagt aandacht. U kunt nu goed met andere mensen overweg, maar sta niet toe dat ze u stiekem manipuleren.

BOOGSCHUTTER

Een gesprek met ouders, kinderen of buren kan bijdragen tot een aangenaam weekend. Maak een lange wandeling als het weer het toelaat; een toevallige ontmoeting kan een verrassing opleveren. Gedraag u charmant.

STEENBOK

Geloof niet alles wat u leest of hoort. Iemand kan de plank totaal misslaan. Onderzoek de herkomst als iemand u een “koopje” aanbiedt; een mooi verhaal kan misleidend zijn. Kijk eens om u heen wat u voor een ander kunt doen.

WATERMAN

Maak een optimaal gebruik van uw creativiteit. Laat u inspireren door een intellectueel debat en sta open voor denkbeelden die op het eerste gezicht bizar lijken. Raadpleeg een vriend, als u steun zoekt voor een idee.

VISSEN

Door aan een controversieel denkbeeld vast te houden maakt u geen vrienden. Wacht af; u maakt meer vrienden met honing dan met azijn. Romantiek heeft dit weekend minder kans. Handel financiële zaken discreet af.