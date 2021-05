Daghoroscoop 18 mei - Reken op mooie kansen, jarige!

VANDAAG JARIG

Het wordt een goed jaar om dingen te laten gebeuren zoals jij het wilt. Zelf weet je het beste wat goed voor je is, dus initieer veranderingen die nodig zijn – het geluk is met je. Natuurlijk kun je alles uitstellen, maar dan zal het lastiger worden en minder succesvol verlopen. Reken op mooie kansen.

RAM

Hoewel je geestelijk druk kunt zijn met de mensen om je heen, zullen die daar weinig van merken. Je kunt zoveel aan je hoofd hebben dat je het gevoel hebt achter jezelf aan te hollen. Neem niet te veel hooi op je vork.

STIER

Sociale ontwikkelingen maken duidelijk wie je vrienden zijn en dat is iets waarover je een tijdje kunt piekeren. Je zelfvertrouwen kan je even in de steek laten, maar kruip niet in je schulp. Gebruik je energie voor zaken waarin je gelooft.

TWEELINGEN

De waardevolle adviezen van een ouder iemand zullen je geen windeieren leggen. Er ligt een vruchtbare periode voor je. Maak nuttiger gebruik van je kennis en vaardigheden. Probeer in de liefde minder dogmatisch te zijn.

KREEFT

Inkomsten uit onverwachte bron kunnen voor contanten zorgen, maar je kunt het zo druk hebben dat je niet weet waaraan je het geld moet uitgeven. Zorg dat de te verwachten winst reëel is als je geld belegt, of steek het in een huis.

LEEUW

Een gunstige dag voor financiële transacties en de aanschaf van nieuwe spullen voor huis of kantoor. Blijf wel voorzichtig en gooi je geld niet over de balk. Door je welsprekendheid zul je hindernissen weten te omzeilen.

MAAGD

Een gunstige dag met een geringe kans op misverstanden. Vrienden hebben goede adviezen en je intuïtie laat je niet in de steek. Er kan je een verrassing wachten als jij je aan je routine houdt. Vriendschap zorgt voor een lichtpuntje.

WEEGSCHAAL

Je kunt kwetsbaarder zijn dan anders, vooral waar het naasten betreft. Je werk verloopt echter voorspoedig en je kunt een paar nuttige aankopen doen. Profiteer van een plotselinge wending op de werkvloer; spoor feiten op.

SCHORPIOEN

Maak voor jezelf de balans op van wat je wilt en hoe je over zaken denkt, voor je de deur uitgaat. Dan navigeer je goed door deze dag. Een belangrijke opdracht slaagt als je iets meer delegeert en niet alles zelf wilt doen.

BOOGSCHUTTER

Reken niet te veel op de steun van anderen; men ziet je graag als de spil waar alles om draait. Misschien sta je liever niet in de belangstelling en zou je er best even tussenuit willen knijpen. Moeilijkheden zijn tijdelijk.

STEENBOK

Je zult niet in de stemming zijn voor grote daden en het liefst zien dat problemen zichzelf oplossen. Wat je doet, loopt echter goed af en gemaakte plannen zullen zich gunstig ontwikkelen. Heb geduld met kinderen die dwars liggen.

WATERMAN

Je hebt het in eigen hand om uit een onverwachte situatie die kan ontstaan, voordeel te halen. Laat je de kaas niet van het brood eten, maar wind je evenmin op. Je bent het centrum van je eigen drukke wereldje en alles loopt goed af.

VISSEN

Je hebt te veel de neiging om te wikken en te wegen; misschien ben je minder nuchter dan anders. Zet door, je bent op de goede weg. Aan iets wat je onverwacht moet doen, kun je erkenning ontlenen. Probeer vaker om jezelf te lachen.

