(Naasten)liefde in tijden van corona... ’Even niet meer alleen ikke, ikke, ikke’

Zelf behoor ik inmiddels tot de groeiende groep die denkt dat ons nog heel wat te wachten staat (en ja ik heb gehamsterd, guilty). Ook de stilte in Brabant is wat mij betreft een voorbode. En juist dáárom zouden wij ons extra sociaal moet opstellen, die verkoudheid niet moeten onderschatten. Opdat we de mensen in onze omgeving die vóór deze coronaperiode al tot de kwetsbaren behoorden, niet besmetten. En dat zijn echt niet alleen ouderen, maar ook reeds ernstig zieken, mensen met chronische luchtwegproblemen én mensen die nog middenin het leven staan (of stonden). Want inmiddels wordt vermoed dat het coronavirus ook met slechts milde klachten overdraagbaar is.

Mijn vader

Zondag begroette mijn kwieke vader - 80, weduwnaar - mij met zijn hand omhoog en zijn vingers gespreid. Met zijn vijf bypasses maakt hij zich begrijpelijk zorgen, gezien de leeftijd van de in Nederland reeds overleden personen. „Kijk, ik heb mijn trouwring afgedaan. Ik denk: ’Ik zeg het maar meteen want anders zul je misschien wel denken...’ Maar dan kan ik beter mijn handen wassen.” Het afdoen van zijn geliefde sieraad symboliseert voor mij hoe steeds meer mensen er op hun beurt mee bezig zijn. Of beter gezegd: zouden moeten zijn.

Want er wordt in het werkende leven en op social media nog volop gegrapt en gegrold: ’Haha, nou tot morgen hè. Als we dan niet verplicht thuis werken’ en ’Volgens mij heb ik het maar ik loop nog gewoon buiten, haha!’.

Epidemiologische ramp

Al geloven steeds minder mensen dat corona ’gewoon een griepje’ is. Volgens Gommers’ Italiaanse intensive care-collega Daniele Macchini is het dat ook absoluut niet: „Er vindt een epidemiologische ramp plaats. De situatie is op z’n zachtst gezegd dramatisch.”

Dus... zijn je (groot)ouders of andere kwetsbare geliefden je lief? Besef dan ook dat het even niet meer alleen om jouw individuutje draait. Want de houding van ’Ikke, ikke, ikke, en de rest kan stikken’ (...) kunnen we nu echt even niet meer aannemen. Letterlijk noch figuurlijk.

