’Mijn ex wilde alles in mijn leven controleren’

Achteraf waren er genoeg tekenen. Ik koos ervoor ze niet te zien, of misschien zag ik het gewoon wel niet omdat ik zo verliefd was.

Ik dacht dat hij het echt voor mij deed. De dag dat hij door mijn garderobe wilde gaan bijvoorbeeld, om alle kleren eruit te halen die hij niet mooi vond. Of de opmerkingen dat hij mij liever zag op hakken.

Visueel verveeld

Elke keer als ik platte schoenen droeg was hij ’visueel verveeld’, zo noemde hij dat. Ik wilde hem graag pleasen. Ik hield van hem en ging daarbij ver over mijn grenzen. Te ver. In de kleren die hij mooi vond, op torenhoge hakken waarvan ik pijn kreeg in mijn voeten...

Hij kon ontzettend lief en charmant zijn, maar dat werd toen hij de buit eenmaal binnen had minder. Hij merkte een keer op dat ik wat stevig werd, de blik gleed daarbij afkeurend over mijn heupen. Hij vond dat ik minder moest snoepen. In zijn bijzijn durfde ik vrijwel niks meer in mijn mond te stoppen, dus snoepte ik stiekem op mijn werk of tijdens de afwas.

Centimeterband

Snoep had ik verstopt in een trommel achterin een kast zodat hij het niet zou vinden. Ik viel natuurlijk geen gram af. Integendeel, het gaf me veel spanning waardoor ik nog meer ging eten. Soms ging hij zo ver dat hij een centimeterband om mijn heupen deed. Dan was ik volgens hem weer aangekomen.

Ik was voor die tijd heel tevreden met mijn lijf en had het steviger worden eigenlijk nooit als een probleem gezien. Ik vond het zelfs wel mooi. Maar omdat ik alles door zijn ogen ging bekijken, zag ook ik opeens de putjes en de striae.

Eyeopener

Een etentje voor vrienden was een eyeopener; zij zeiden dat hij gemeen tegen mij was, dat hij uitviel om niks. Ik was het kennelijk al zo gewend dat ik het niet meer merkte. Ook mijn ouders viel het op, dat hij me nooit knuffelde of aanhaalde en nooit iets liefs over mij zei.

Daar schrok ik van. Vooral in het openbaar kon mijn vriend denigrerende opmerkingen maken over mijn kleding, figuur of iets onhandigs wat ik had gedaan. Het was altijd wel onder het mom van een ’grapje’, dus meestal lachte ik maar een beetje zuur mee.

Mijn familie

Steeds meer dingen gingen mij opvallen. We aten wat hij bestelde, we gingen naar de film die hij leuk vond... Hoe hij nooit enthousiast was over mijn vrienden en liever niet had dat ik met ze afsprak. Hoe hij altijd kritiek had op mijn familie, ze ’burgerlijk’ noemde en daardoor ook nooit meeging naar een verjaardag of feestje.

Dat hij twijfelde aan mijn smaak en daarom meeging als ik de stad inging om wat te kopen. Het draaide achteraf allemaal om controle. Controle van hem over mij. Die controle ging zo ver dat ik niet meer alleen op pad mocht.

Vreemdgaan

Hij vond het ’ongezellig’ als ik wegging naar een feestje, of voelde zich toevallig net niet lekker zodat hij liever had dat ook ik thuis bleef om voor hem te zorgen. Ik ben veel vrienden kwijtgeraakt in die jaren dat ik met hem omging.

Waar ik gek van werd was het eindeloze appen of bellen. Als ik vijf minuten mijn telefoon niet opnam werd hij boos. Hij controleerde op WhatsApp hoe lang ik offline was. Hoewel er werkelijk geen enkele reden was, verdacht hij me vaak van vreemdgaan.

DNA-test

Ik kon hem maar moeilijk overtuigen van mijn ’onschuld’. Zelfs toen onze zoon werd geboren beweerde hij dat ons kind niet op hem leek. Ik was vast vreemdgegaan! Hij stuurde zelfs aan op een DNA-test.

Alles werd me uiteindelijk te veel. Ik was moe, het had me zoveel gekost om met hem te zijn dat ik een burn-out kreeg. Ik was mezelf helemaal kwijtgeraakt in deze relatie. We zijn uit elkaar gegaan en ik ging in therapie. Het gaat inmiddels veel beter met mij, maar ik ben wel voorzichtig geworden met het aangaan van een nieuwe relatie.

Wolf in schaapskleren

Ik ben als de dood dat een eventuele nieuwe geliefde weer is zoals mijn ex. Iemand die mij psychisch mishandelt en mij zo klein maakt dat ik denk dat ik (zonder hem) niks waard ben.

Mijn ex was ook een wolf in schaapskleren. Je komt er pas achter als het te laat is. Let op de kleine dingen, waarvan je eerst denkt ’Huh, wat raar’. Dat zijn de eerste tekenen...

