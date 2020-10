’Heb ik al die jaren voor niets van mijn verrukkelijke biefstuk afgezien?’

Catherine Keyl

Eigenlijk had ik mezelf voorgenomen nooit meer aan de lijn te doen. Vooral omdat het toch niet helpt. Ik heb ze allemaal gedaan, de ’wonderdieëten’. Ik ben begonnen met Atkins, via Weight Watchers, Montignac en Sonja Bakker naar Pioppo. Maar ik ben nog steeds op hetzelfde gewicht en heb me daarbij neergelegd. Een voordeel is wel dat de gemiddelde maat van de vrouwen in mijn omgeving groter is geworden. Daardoor lijk ik als vanzelf iets minder dik.