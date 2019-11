’Wie geeft er nou 3000 euro uit aan een bank?!’

„Deze is hetzelfde”, constateerde mijn vrouw. „Hij is net zo groot en heeft ook een zilveren randje. Alleen is hij bijna 500 euro goedkoper.” We stonden voor een afgeprijsde flatscreen-televisie in een elektronicagigant. „Hij lijkt er niet eens op”, protesteerde ik. „Deze is geen QLED 4K of UHD 4K. Ik bedoel, een beetje tv moet toch minimaal UHD 4K zijn?” Ze keek me aan alsof ik Koreaans sprak. „Volgens mij weet je zelf ook niet eens wat dat allemaal betekent. Je blaat gewoon na wat er op dat kaartje staat.”

Touché. Ik had inderdaad geen idee wat het allemaal voorstelt. Maar dat maakte allemaal niet uit. We stonden nu voor een tv die ik gewoon niet wilde hebben. Dus trok ik alles uit de kast. „Bovendien heb ik nog nooit van dat merk gehoord. Dat is natuurlijk goedkope Chinese rommel. Namaak-troep. En als het ooit stukgaat, bestaat dat hele bedrijf niet meer. We kunnen echt beter die andere nemen. Goedkoop is duurkoop.”

Mijn betoog leek aan te slaan. „Dus het komt er op neer dat we 1200 in plaats van 700 euro gaan uitgeven omdat jij het merk van deze televisie nep vindt?” Ik kon niet anders dan knikken. „Oké, is goed. Doe maar.” Zo blij als een kind liep ik naar de kassa. Dat mijn pas van onze en/of-rekening bijna smolt van het enorme bedrag dat werd afgeschreven, interesseerde me niet. Ik had mijn UHD 4K tv!

Niet al te lang daarna waren we in een meubelzaak in Zaandam voor een bankstel. Ik stond er een beetje voor spek en bonen bij en maakte eigenlijk al aanstalten om naar de auto te lopen toen ik mijn vrouw hoorde zeggen: „Deze.” Ik keek naar het prijskaartje en kon bijna aan de defibrillator.

„Wáát, dit ding kost meer dan 3 mille!” schreeuwde ik nog net niet. „Voor een bank! Wie gaat er nou 3000 euro uitgeven aan een bank? Bovendien, bij de meubelgigant zagen we precies zo’n bank. Waarom kopen we die niet?” „Dat merk bevalt me niet. Dat is nep. We gaan voor deze. Goedkoop is duurkoop. Dat zei je zelf laatst ook al...”

Bekijk ook: Ik ben nog steeds een watje

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.