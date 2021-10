MAFS’ Eveline Stallaart tipt de laatste trends op seksueel gebied

Premium Binnenland

Biljart weg uit buurthuis, iedereen boos: ’Dat je de oudjes zo behandelt’

Herrie in de Amsterdamse wijk Tuindorp. Enkele maanden geleden is het biljart in buurthuis De Evenaar in Noord stilletjes door de leiding weggehaald. Vrijwilligers en bezoekers waren als door de bliksem getroffen. Het voelde als een klap in hun gezicht.