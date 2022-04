Helen’s dagboek deel 581: ’Voordat ik ook maar iets kan doen, drukt hij zijn lijf tegen me aan’

Binnenland

Oproep: heb jij na corona moeite met het vinden van een feestlocatie of cateraar?

Sta je te popelen om na twee coronajaren eindelijk dat bedrijfsfeest, die verjaardag of dat jubileum te vieren, maar heb je grote moeite om een horecaverhuur-bedrijf of cateraar te vinden die tijd heeft? Of wil je je bruiloft vieren maar is het vrijwel onmogelijk om op korte termijn een feestlocatie...