’Stel dat er geen prins komt en je als vrouw astronaut wordt?’

Catherine Keyl Ⓒ eigen beeld

Soms zijn de beste ideeën de eenvoudigste. In de VS verscheen in 2016 het boek Good night stories for rebel girls. En binnenkort, op Internationale Vrouwendag op 8 maart, verschijnt de Nederlandse vertaling Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Verhalen van vrouwen die iets bereikt hebben in hun leven en vertellen over de weg daarnaartoe. Leerzaam, vond ik. In het boek staan zangeressen, actrices, maar ook iemand als Michelle Obama. Fantastisch ook dat het door crowdfunding mogelijk is gemaakt.