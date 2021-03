’Marco Borsato is schaamte voorbij met nieuw nummer’

Emotionele incontinentie

Ik dronk vanmorgen mijn eerste kop koffie toen mijn broer een onverwachte vraag stelde in onze familie-app. Of we het nieuwe nummer van Marco Borsato al gehoord hadden. ’Zo’n goed nummer’, kweelde hij er achteraan, gevolgd door een screenshot van de songtekst. ’Het is altijd een gevecht. M’n hoofd, m’n hart. Eén seconde nog met jou’, lichtte hij er wat zinnen uit. Wij vroegen hem ermee op te houden. Wij houden niet van emotionele incontinentie.

Onoprechtheid

Hij belde me op, mijn broer dus. Of ik de tekst met hem wilde bespreken. Ik weigerde het, hing op en daarna belde hij mijn vriend en mijn ex-man, die allemaal ook in de ietwat verknipte familie-app zitten. Het was lekker wakker worden, zo met de nuchtere mensen om mij heen, want als we in deze familie ergens wars van zijn, is het vals sentiment. En de onoprechtheid druipt van dit nummer af.

Grijsgedraaid

Het is smaak hè, laat dat duidelijk zijn. Je mág het mooi vinden. En het mág je raken. Maar dat hoeft niet. Ik vind het afschuwelijk. Ik vrees dat mijn inbox vandaag vol gaat stromen met gepikeerde Borsato-fans die ergens in de archieven van mijn schrijven hebben ontdekt dat ik zelf ook ben vreemdgegaan, dus vooral moet zwijgen. Kom niet aan hun Marco. Ze hebben de plaat inmiddels grijsgedraaid en gunnen iedereen die tweede kans in het leven. En een derde, vierde, vijfde en zesde ook overigens.

Schaamte voorbij

Wat me het meest aan ’Een moment’ stoort is het schaamteloze claimen van Leontine. Laat die vrouw los. ’Schat pak me nog één keer vast, nog één keer voor je gaat. Ik weet het is te laat, maar geef me één seconde met jou. Zodat ik het herken als het ooit voor me staat. M’n hart voor altijd weet en ik nooit meer vergeet hoe liefde voelt.’ Dat. Die tekst, zum kotzen. Dus je bedriegt haar meerdere keren en nu vraag je nog of ze je liefde wil helpen herkennen? Man, man, de schaamte voorbij werkelijk. Doe het zelf.

Bekijk ook: Mijn man verlaat het gezin en mijn kinderen zijn woedend

Waar is je waardigheid

Het is het levenslied. Het hoort er natuurlijk bij, dat hemeltergende gedweep met emoties. Leontine vond het prachtig. Kwetsbaar. Puur en Liefdevol. Het raakt haar diep. En dat is fijn natuurlijk, dat ze het zo positief opvat. Ik schud alleen maar met mijn hoofd als ik zoiets lees. Het is beter dan hem haten en elkaar de tent uitvechten, zoals het gros van de exen er toch als handelswijze op nahoudt. Maar kom op; waar is je waardigheid? Van mij had hij een middelvinger gekregen.

Blijft boeiend

En dan hebben we 13 maart nog Hét Interview waar Nederland op schijnt te wachten: Marco schuift aan bij Linda de Mols Wintermaand. Het cirkeltje van ophef is weer rond. Ik verwacht een geacteerde traan. Veel holle frasen. Antwoorden die je één op één als songtekst voor een volgende zoetsappige hit zou kunnen gebruiken. Om dit hele zaakje kunnen we dan ook weer een strik knopen. Het blijft boeiend, die entertainmentwereld. Boeiend, vermakelijk, maar ook dodelijk vermoeiend.