Donna Hofman (entertainer als Little Donna en spiritueel raadgever, heeft een volwassen dochter) is vijftien jaar samen met Piet (magazijnmedewerker in auto-onderdelen). Ze schelen zeventig centimeter in lengte.

Donna: „Ik heb Piet ontmoet op Marktplaats. Na mijn scheiding had ik een advertentie geplaatst: ’Dwergkonijntje zoekt contact.’ Geen seksadvertentie hoor, gewoon voor de gezelligheid. Ik kreeg veel reacties van vunzige mannen, maar Piet was anders. Hij schreef een nette mail, een serieuze reactie.”

Piet: „Ik dacht: wat een grappige vrouw, daar moet ik op reageren. Ik was nieuwsgierig en dacht eigenlijk dat ze een grapje maakte over haar lengte.”

Niet iedereen enthousiast

Donna: „Hij is 1.78 meter, ik 1.08 meter. Na mijn scheiding moest ik nog niet meteen denken aan een nieuwe relatie, maar Piet en ik hadden meteen een klik. Al na een paar weken had ik zijn huissleutel. Hij zei: ’Met jou wil ik écht contact houden.’”

Piet: „Ik vond haar een heel leuke en mooie vrouw en had sterk het gevoel dat ik haar kon vertrouwen. En grappig was ze ook.”

Donna: „Piet had alles goed voor elkaar, heel anders dan de verkeerde types waar ik normaal gesproken op viel. Hij was goed voor mij en voor mijn dochter. Toch reageerde – en reageert – lang niet iedereen enthousiast op onze relatie. Ik denk dat het afgunst is. Ach, ik kan wel wat hebben, heb alles wel een keer gehoord in mijn leven. Het vervelendste vind ik het dat je die reacties via-via hoort. ’Wat moet Piet met haar?’ zeggen ze dan achter mijn rug om.”

Supersterk

Piet: „In Alkmaar, waar we vandaan komen, zie je niet zoveel kleine mensen. Dan val je op. Mijn familie heeft er nog steeds moeite mee dat wij een relatie hebben – en dat na bijna zestien jaar! Ik vind dat als ik gelukkig ben, zij dat ook voor mij moeten zijn. Dat konden ze niet. Vervelend, maar wij zijn er uiteindelijk veel sterker uitgekomen.”

Donna: „Supersterk, zelfs. We zijn veel minder gefocust op de buitenwereld en meer op elkaar. Piet is mijn prins op het witte paard en mijn allerbeste vriend. Hij houdt echt van me, gaat voor me door het vuur. We zijn een goed team en groeien steeds meer naar elkaar toe. Al blijven we twee heel verschillende personen. Ik ben extravert, een entertainer, en zeg meteen wat ik denk. Piet kiest er vaker voor om de lieve vrede te bewaren.”

Piet: „Ik ben ook wel recht voor z’n raap, maar blijf liever wat meer op de achtergrond. Ik hou juist van haar aanwezigheid. We vullen elkaar steeds beter aan.”

