Ben jij bereid om 4 uur per week meer te gaan werken?

In de Verkenning Bevolking 2050 komt naar voren dat het op de arbeidsmarkt vacatures gaat regenen. Vooral in de zorg lopen de tekorten steeds verder op. Als er niets verandert aan het massaal deeltijd werken, zullen er voor deze vacatures een hoop arbeidsmigranten moeten komen.

Vrouwelijk arbeidspotentieel

“Het vrouwelijk arbeidspotentieel is enorm”, zegt onderzoeker Joop de Beer (Nidi) tegenover De Telegraaf. Volgens hem zit daar ook de mogelijke oplossing voor de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Als vrouwen vier uur per week extra gaan werken (33 uur in plaats van 29) kunnen in de toekomst mogelijk 700 duizend extra voltijdbanen worden vervuld. Daarnaast is het vrouwelijk potentieel vergelijkbaar met de instroom van zo’n 900 duizend migranten, volgens de Beer.

CBS-demograaf Ruben van Gaalen zegt tegen de krant dat deze ontwikkeling ook andere vormen van migratie op gang kan brengen. “Als vrouwen massaal gaan werken zijn er misschien meer schoonmakers nodig die mogelijk weer uit het buitenland komen.” Hij voegt daaraan toe dat dat opties zijn waar je uit moet kiezen. Van Gaalen vindt dat niet alleen vrouwen met kleine kinderen meer zouden kunnen werken. Ook veertigers en vijftigers met kinderen die zichzelf kunnen redden, zouden die halve dag extra kunnen werken. “Er is nog veel te halen. We zijn in Nederland heel erg gewend aan die deeltijdvorm.”

Praat mee

