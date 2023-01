Daghoroscoop 18 januari - Sterrenbeeld Maagd: Ga af op je intuïtie!

VANDAAG JARIG

Het wordt een uitstekend jaar om nieuwe projecten te starten of producten te lanceren. Alle planeten staan achter je, maar besef dat elke positieve ontwikkeling kan omslaan in een negatieve ervaring die de status quo zal verstoren. Jouw ouders kunnen toe zijn aan een financiële koerscorrectie.

STERRENBEELD RAM

Een bijeenkomst, lezing of afspraak zal soepel verlopen en met een positieve uitkomst. Verduidelijk details anders gaat veel tijd en energie verloren. Presenteer ideeën en strategieën zo overtuigend dat een project van de grond kan komen.

STERRENBEELD STIER

Een blind date waar je weinig in ziet zou je desondanks wel eens aangenaam kunnen verrassen. Geluk kan zich in elke vorm en afmeting presenteren, bijv. als kunstobject of vacature. Wees dankbaar; gemoedsrust is jouw beloning.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Breng een discussie op gang als je problemen hebt met een partner of medewerker nu je competitief bent ingesteld , maar pak anderen niet te hard aan. Tijdens een sociaal samenzijn kan zich een financiële kans voordoen.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD KREEFT

Zorg op het werk dat je feiten en cijfers bij de hand hebt, dan kun je bewijzen wat je beweert. Studenten moeten extra tijd aan hun studie besteden als ze examen moeten doen. Bewaak jouw ideeën; er is iemand die ermee aan de haal wil.

STERRENBEELD LEEUW

Span je in om een harmonieuze en opgewekte sfeer te scheppen zodat de uren op het werk sneller voorbij gaan. Als jij je kunt onttrekken aan een taak zou je een vrije dag kunnen nemen en erop uit kunnen trekken; dat zal je bevallen.

STERRENBEELD MAAGD

Maak je niet te veel zorgen over belangrijke besluiten nu niets is wat het lijkt, en je met meer fictie te maken zult krijgen dan met feiten. Ga af op jouw intuïtie en niet op jouw verstand. Sluit je aan bij een muziek-, toneel- of zanggroep.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Het kan een hectische dag worden die desondanks prettig verloopt dankzij een kind of aardige buren. Zoek een merk en model dat met jouw smaak en bankrekening overeenkomt als je op zoek moet naar een nieuwe auto.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een liefdesrelatie kan minder goed verlopen dan je wilt; ben je misschien te idealistisch? Omdat ze menselijk zijn kunnen ook de beste mensen fouten maken. Een diagnose kan je ertoe brengen op het net naar informatie te zoeken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Houd rekening met onrust, contacten met derden en geldkwesties. Je kunt een paar ideeën hebben om geld mee te verdienen. Verwaarloos in jouw enthousiasme niet de suggesties van de mensen om je heen.

STERRENBEELD STEENBOK

Behandel jezelf met zachtheid en neem geen dingen op jouw schouders die extra fysieke inspanning vereisen. Denk na over een artistiek werkstuk, geniet van de natuur of lees een boek. Maak je geen zorgen over anderen.

STERRENBEELD WATERMAN

Breng vooral tijd door met mensen die open, spontaan en geestig zijn. Wees op je hoede als vrienden iets willen lenen, want dat kan tot ellendige situaties leiden. Een geschikte dag om ideeën te toetsen voor je ze implementeert.

STERRENBEELD VISSEN

Een snel verlopende dag zorgt ervoor dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent en dat zal je het respect opleveren van jouw baas en collega’s. Als jouw energieniveau te wensen overlaat is het zaak regelmatig pauzes in te lassen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.