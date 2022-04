Margot (52): ’Alles aan mij is puur natuur’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Deels. Soms zit ik zo laag in mijn energie dat ik mij veel ouder voel dan mijn eigen leeftijd, maar meestal ben ik goedlachs en bruisend. Ik heb een aantal auto-immuunziektes die voor lichamelijke pieken en dalen zorgen. Hiernaast ben ik in 2018 op de fiets aangereden door een touringcar. Nog steeds ervaar ik daar dagelijks de gevolgen van, waardoor ik mij soms wat ouder kan voelen. Maar over het algemeen gezien heb ik niks te klagen. Ik kijk elke dag in de spiegel en probeer mezelf dan te herinneren aan alle mooi dingen waarvoor ik dankbaar mag zijn. Ik vind het belangrijk om altijd positief in het leven te blijven staan. Hoop doet leven en geeft kracht. Overal is een oplossing voor en alles kan een totaal onverwachte wending aannemen. Als dit ten kwade kan, dan waarom niet ten goede!?”

Heb je een beautygeheim?

„Zeker! Allereerst vind ik het belangrijk om zoveel mogelijk te blijven lachen. Al is het soms ook belangrijk om even flink te huilen. Stress is namelijk de nummer één beautykiller. Ik maak voor het slapen gaan mijn gezicht altijd vrij van make-up en gebruik al vanaf mijn 23ste oogcrème. Alles aan mij is puur natuur; ik geloof niet in cosmetische ingrepen. Daarnaast denk ik dat de juiste kledingstijl ook veel doet voor de schoonheid van een vrouw. Mijn eigen stijl zou ik dan ook omschrijven als vrouwelijk en stijlvol.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk nooit. Wanneer ik aan mensen mijn leeftijd opbiecht denken ze vaak dat ik een grapje maak. Natuurlijk is het leuk om te horen, maar het is niet mijn verdienste. Waarschijnlijk heb ik goede genen. Het blijft een kwestie van willekeurig geluk. Mijn moeder is 52 jaar geworden en mijn zus 42. Toen ik de 52 jaar aantikte, had het voor mij dus een extra lading. Ik ben blij dat ik deze leeftijd heb mogen behalen. Tien jaar meer dan mijn zus gegund is en uiteraard hoop ik ook ouder te worden dan mijn moeder.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar! Na het verlies van mijn zus ben ik driekwart van mijn haar verloren. Dagelijks stond ik met enorme plukken in mijn handen. Het zorgde voor veel frustraties en verdriet. Ik wist me er geen raad mee. Ik ben in handen gevallen van diverse kwakzalvers, waardoor ik uiteindelijk vooral veel geld kwijt was. Mijn haar kreeg ik er niet mee terug. Medici vertelden mij dat ik alopecia had, maar uiteindelijk bleek mijn haaruitval door stress te komen. Op het moment dat ik echt kaal leek te worden, heb ik me erbij neergelegd. Ik schafte twee pruiken aan, maar toen begonnen de eerste haartjes weer terug te groeien. Door deze moeilijke periode ben ik mijn (inmiddels weer) volle bos extra gaan waarderen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik geloof niet dat je blijer of mooier wordt door je te focussen op de ’mindere delen’ van je lichaam. Natuurlijk worden we allemaal ouder. Doorgaans word je er dan niet mooier op. Toch geloof ik erin dat je mooi oud kan worden, als je je maar goed verzorgt en tevreden blijft met jezelf.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, nog niet helemaal. Begrijp me goed; ik ben ontzettend dankbaar voor hetgeen dat ik al heb mogen meemaken. Ik heb niet één liefde in mijn leven gehad, maar twee. Het grootste geschenk is mijn zoon. Ik heb succes gekend, maar ook diepe dalen. Toch ben ik ook dankbaar voor die mindere periodes. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat ik met beide benen op de grond bleef staan. Wat ik nu nog te wensen heb is meer geluk, rust en liefde. Mijn werk als personal shopper zou ik willen uitbreiden naar een feelgood concept, waardoor mijn klanten ook van binnenuit zullen stralen. Ook heb ik sinds kort weer een aantal modellenklusjes opgepakt. Oudere modellen zijn helemaal hot, dus waarom niet?”

Margot heeft in het verleden veel als model gewerkt. Deze foto is afkomstig uit haar eerdere modellencarrière. Sinds kort heeft ze haar passie weer opgepakt: „Oudere modellen zijn helemaal hot, dus waarom niet?”

Heb je een levensles?

„Veel mensen staan met één been in het verleden. Ze tergen zichzelf met gedachten als: ’Wat als ik dat destijds niet had gedaan of gezegd? Had mijn leven er dan anders uit gezien?’ Niets is destructiever dan jezelf zo te blijven pijnigen. Aan het verleden kun je niks meer veranderen. Elk moment van de dag kun je starten met het opbouwen van een mooiere toekomst. Probeer jezelf daar te allen tijde aan te herinneren.”

