Irene (90) zat in kamp met Anne Frank: ’Never again’ is een lege belofte

Ze woonde in dezelfde buurt als Anne Frank en zat later gevangen in hetzelfde kamp, Bergen-Belsen. Het grote verschil tussen de twee Amsterdamse meisjes was dat Reni de kans kreeg te ontsnappen, luttele weken voordat Anne de dood vond. Irene (Reni) Butter is nu 90 jaar en woont in de Verenigde Staten, te midden van haar kinderen, kleinkinderen en zelfs een achterkleinzoon. Haar indrukwekkende verhaal tekende ze op in het boek Reni’s reis.