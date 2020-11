Kijken maar: dit zijn de leukste films en series in november!

Netflix

Dolly Parton's Christmas on The Square, vanaf 22 november

Aangezien onze avonden en weekenden al maanden niet meer heel spannend zijn, kunnen we het thuis maar beter gezellig maken. November te vroeg voor kerstfilms? Welnee, sommige redactieleden begonnen al in september. Netflix heeft vanaf 22 november een pareltje online staan.

De kerststemming verdwijnt als sneeuw voor de zon als een rijke zuurpruim haar geboortestadje probeert te verkopen. Kan kerstengel Dolly Parton haar door middel van muziek, magie en warme herinneringen op andere gedachten brengen? Voor een Oscar zal Dolly Parton’s Christmas on The Square niet in aanmerking komen, maar lekker slecht is-ie wel. En laten we eerlijk zijn: is dat niet juist wat een kerstfilm geweldig maakt?

Little women, vanaf 1 november

In Little Women hebben vier Amerikaanse zussen grotere ambities dan wat het negentiende-eeuwse Amerika van hen verwacht. Ze willen niets liever dan actrice, pianiste of schrijfster worden. Terwijl hun omgeving hen ervan probeert te overtuigen dat er niets gaat boven een leven als huisvrouw, doen de zussen er alles aan om hun dromen te verwezenlijken.

The life ahead, vanaf 13 november

Tien jaar terug verdween de Italiaanse schone van het witte doek, maar in deze Netflix Original is Sophia Loren terug! Dit keer in de rol van van Madame Rosa, een overlevende van de Holocaust die een opvang runt voor kinderen die nergens anders terecht kunnen. Er ontstaat een mooie band tussen Madame Rosa en een Senegalese jongen, die net als zij gebukt gaat onder een traumatisch verleden.

Videoland

Temptation Island: Love or Leave, vanaf 26 november

Temptation Island 2.0, want volgens de makers is er een hoop veranderd. De nieuwe setup klinkt verdacht veel als de Australische variant. Vier koppels gaan in het zonnige Italië op zoek naar één antwoord: ben ik hier met de ware of is er iemand die beter bij mij past? Apart van elkaar gaan ze het avontuur aan in twee villa’s. Dit keer geen verleiders, maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Wij zijn benieuwd!

Marsof: Special Forces van Nederland, vanaf 2 november

De Maritime Special Operation Forces opereren wereldwijd onder de meest extreme omstandigheden om Nederland veilig te houden. Deze documentaire geeft een kijkje achter de schermen. Educatief en spannend.

NPO Plus

Between us

Nieuw is-ie niet en fervente NPO Plus-kijkers hebben ’m vast al voorbij zien komen, maar wij vinden Between us toch het tippen waard. In deze Noors-Deense serie (die eigenlijk Melomm Oss heet) volgen we twee koppels. Merete en Joachim zijn twaalf jaar getrouwd en onlangs verhuisd naar Kopenhagen. Ze zijn toe aan een nieuw hoofdstuk in hun leven. Nanna en haar vriend Kasper zijn drie jaar samen en hebben besloten dat ze kinderen willen. Wanneer een gemeenschappelijke vriendin gaat trouwen, volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, en komen de vier voor belangrijke levensvragen te staan.