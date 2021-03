Weekhoroscoop 9 - Waar houdt passie op, Steenbok?

Ram

Liefde: Het is de hoogste tijd om het verleden achter je te laten. Natuurlijk is er veel gebeurd maar de tijd gaat snel. Nu is het tijd om fijne, nieuwe herinneringen te maken zodat jullie later nog meer leuks hebben om op terug te kunnen kijken.

Financiën: Je inkomen is stabiel, er zijn geen onverwachte of grote uitgaven te verwachten en toch kan het beter. Dit heeft vooral te maken met je administratie. Je hebt geen idee wat er per maand in en uit gaat. Kortom, je doet maar wat.

Werk: Hoewel je fantastische resultaten boekt, is het verstandig er niet over op te scheppen. Mensen zien zelf ook wel dat je goed bezig bent. Besteed extra tijd aan het keren van nieuwe dingen. Nieuw opgedane kennis brengt mooie, nieuwe kansen met zich mee.

Persoonlijk: Het opkroppen van gevoelens kan extra stress teweegbrengen. Wandel, schilder, zing of dans het van je af!

Stier

Liefde: Als jullie je dromen willen waarmaken is het nu tijd om belangrijke beslissingen te nemen. Positief denken is het halve werk. Het samen werken aan jullie doelen maakt je ook weer helemaal verliefd, dit voelt werkelijk goed.

Financiën: Geld verdienen is belangrijk, maar de manier waarop je je geld verdient is op dit moment belangrijker voor je. Een hobby zou nu zomaar kunnen uitgroeien tot een lucratieve bijbaan.

Werk: Je hebt energie voor tien en gaat er dan ook flink tegenaan. Moeiteloos werk je alle klussen af en de resultaten die je behaald zijn ook nog eens uitstekend. Je leidinggevende is zeer tevreden over je, met een beetje geluk laat hij of zij dit nog merken ook.

Persoonlijk: Als je last had van een bepaalde kwaal wordt deze week duidelijk welke behandeling goed voor je zou kunnen werken. Besteed ondertussen meer aandacht aan je voedingspatroon en probeer wat meer te bewegen.

Tweelingen

Liefde: Je hebt moeite je aan je beloftes te houden dus kun je beter maar niets afspreken en een slag om de arm houden. Als een en ander dan wel doorgaat valt het je partner alleen maar mee.

Financiën: Een reparatie aan je auto loopt flink in de papieren maar het is geen overbodige luxe. Je kunt er weer een flinke poos tegenaan. Wel is het verstandig om meer te sparen zodat je altijd iets hebt om op terug te kunnen vallen.

Werk: Hoewel je echt heel goed bent in wat je doet, valt er nog veel te leren. Gelukkig ben je je hier zelf ook van bewust en toon je veel inzet en zelfinitiatief hetgeen enorm wordt gewaardeerd.

Persoonlijk: Je wilt de dingen het liefst zoveel mogelijk alleen doen. Deze week kun je met deze houding tegen wat problemen aanlopen. Iemand om hulp of advies vragen zorgt er juist voor dat je het daarna weer zelf kunt.

Kreeft

Liefde: Wees voorzichtig voor je definitief de knoop doorhakt. Hoewel je soms twijfels hebt over je relatie is dit niet het juiste moment om er een punt achter te zetten. Je weet pas wat je hebt als je het kwijt bent.

Financiën: Er is sprake van meer stabiliteit en dit geeft je rust. Heb je plannen om ergens in te investeren of iets voor jezelf te beginnen, laat je dan goed voorlichten en bekijk wat de mogelijkheden zijn. Er zijn wel degelijk opties!

Werk: Hoewel het behoorlijk druk is, zie je toch de kans om weer een stapje hoger te klimmen. Daarbij voel je je op de werkvloer als een vis in het water, je kunt met de meeste collega’s goed opschieten wat het werken ook echt gezellig maakt.

Persoonlijk: Onrust of stress maakt dat je later in slaap valt en ook minder diep slaapt. Je kunt deze week onrustig dromen en wordt ’s nachts meerdere malen wakker. Een wijntje drinken voor het naar bed gaan klinkt aantrekkelijk, maar kun je toch beter laten.

Leeuw

Liefde: Je partner heeft een verrassing voor je in petto waar je helemaal blij van wordt. Hoewel je graag tijd met je vrienden doorbrengt gaat deze week je voorkeur uit naar quality time met je geliefde.

Financiën: Wanneer je alles uit jezelf haalt en de uitdaging met jezelf aangaat kun je nu bereiken wat je graag wilt. Er is een manier om je financiële situatie te verbeteren maar het zal niet vanzelf gaan.

Werk: Dit is het moment dat je je collega’s leert kennen, in positieve of minder positieve zin. Als je nog op zoek bent naar werk vind je een vacature die helemaal voor jou lijkt gemaakt. Zelfs zonder de benodigde papieren kun je met je enthousiasme veel bereiken.

Persoonlijk: Probeer in het belang van je gezondheid je emoties meer onder controle te houden. Stress en woede maken meer kapot dan je lief is.

Maagd

Liefde: Niet alleen de relatie met je geliefde staat in volle bloei, ook het contact met je naaste familieleden zit weer in de lift. Een mooie week om de banden weer aan te halen of onenigheid uit te praten.

Financiën: Geld uitgeven blijft aantrekkelijk voor je en daarom is het belangrijk om dit juist niet te doen. Bedenk je voor elke aankoop die je wilt doen: is dit werkelijk nodig? Hoeveel heb je het afgelopen jaar gespaard en weer van je rekening afgehaald?

Werk: Je wordt verrast door een onverwachte gebeurtenis. Veel tijd om na te denken heb je niet, je handelt puur instinctief en dat is ook het enige juiste wat je in deze situatie kunt doen.

Persoonlijk: Maak meer tijd vrij om buiten lekker te bewegen en maak hier ook een vaste gewoonte van. Hoe vol je agenda ook staat, dit is een investering in jezelf en je gezondheid. Je zult je er zoveel beter door voelen!

Weegschaal

Liefde: Dit is een fijne week om nieuwe afspraken te maken. Wat willen jullie graag samen blijven doen en waar heb je behoefte aan wat meer tijd voor jezelf? De basis van jullie relatie is prima en met het wederzijdse begrip is ook niets mis.

Financiën: Meer geld uitgeven dan je verdient is natuurlijk niet handig maar het is wel wat je momenteel doet. Je hele inkomen gaat schoon op en zelfs nog iets meer dan dat. Tijd voor een iets meer ingetogen levensstijl?

Werk: Concessies doen is niet wat je wilt en ook niet wat nodig zou moeten zijn. Je weet exact waar je mee bezig bent en wat je waard bent. Mocht je vaker tegen dit soort dingen aanlopen is het misschien geen gek idee om elders te solliciteren of iets voor jezelf te beginnen.

Persoonlijk: Zowel privé als zakelijk gaat ‘nee’ zeggen je steeds makkelijker af en je voelt je er heerlijk bij.

Schorpioen

Liefde: Jij en je geliefde hebben nog steeds verschillende zienswijzen. Aangezien jullie elkaar niet kunnen overtuigen is het beter om het onderwerp te laten rusten. Is dit niet mogelijk, zal er toch nagedacht moeten worden over een andere oplossing.

Financiën: Vanuit diverse hoeken is (extra) geld naar je onderweg. Naast je reguliere inkomen is een bonus, teruggave of de uitbetaling van een passief inkomen te verwachten.

Werk: Een begripvolle en hulpvaardige houding helpt je bij het hogerop komen in je werk. Je sociale karakter in combinatie met je feilloze intuïtie zorgt ervoor dat je exact weet wat iemand nodig heeft en wanneer.

Persoonlijk: Tijd voor een grote voorjaarsschoonmaak! Niet alleen je huis is toe aan een flinke reiniging, je lichaam ook! Drink veel water en eet zo clean mogelijk.

Boogschutter

Liefde: Een belangrijke verandering binnen de relatie houdt je flink bezig. Zolang je je er goed bij voelt is het prima, maar als je het idee hebt op je tenen te moeten lopen of jezelf weg te cijferen is een extra gesprek hierover zeker aan te raden.

Financiën: Er komt voldoende geld binnen, maar je zult er langer mee moeten doen dan je gewend bent. Gelukkig kun je prima budgetteren. Als je er op freelancebasis iets bij kunt doen is dit zeker het proberen waard.

Werk: Een fijn compliment of een andere positieve opmerking over de resultaten die je boekt geeft je zelfvertrouwen net de boost die je nodig had.

Persoonlijk: Besteed meer aandacht aan een veelzijdig eetpatroon. Blijf je lichaam verrassen door op verschillende manieren te ontbijten, te lunchen en te dineren.

Steenbok

Liefde: Probeer je wat flexibeler op te stellen binnen de relatie. Hoewel je niet van verrassingen of onverwachte acties houdt, bedoelt je geliefde het goed. Laat de boel gewoon de boel en ga er even heerlijk samen op uit.

Financiën: Een dienst die je aanbiedt of een product dat je wilt verkopen levert meer op dan je denkt. Een goede advertentie is het halve werk.

Werk: Hoewel je werken heerlijk vindt zit je nu toch een beetje tegen de grens van overdrijving aan. Waar houdt passie op en begint de verslaving? Kun je je nog wel eens helemaal ontspannen zonder in gedachte met je werk bezig te zijn?

Persoonlijk: Vermoeidheid of stress doet je grijpen naar voedingsmiddelen die je even troost bieden, maar niet zo goed zijn voor je maag en darmen. Misselijkheid of buikpijn kan hiervan het gevolg zijn.

Waterman

Liefde: De liefde voor je partner neemt alleen maar toe en je wilt dan ook het liefst zo vaak mogelijk bij hem of haar in de buurt zijn en samen leuke dingen doen. Gelukkig is dit geheel wederzijds en wordt er zelfs weer als vanouds met elkaar geflirt.

Financiën: Blijf vooral realistisch met betrekking tot je wensen. Wat is haalbaar en wat kan je winst of juist verlies opleveren? De kans dat je een misstap maakt is groot, dus neem geen overhaaste beslissingen.

Werk: Je kosten zijn niet in balans met je uitgaven. Het is dus belangrijk om je rekeningen vooruit te plannen en misschien zelfs even uitstel van betaling aan te vragen.

Persoonlijk: Stap uit je comfortzone en doe iets wat je nog niet eerder hebt gedaan. Wat staat al een poos op je to-do list maar is er tot nu toe nog niet van gekomen?

Vissen

Liefde: Je geliefde laat je duidelijk merken dat hij of zij nog steeds ontzettend blij met je is, wat je een goed gevoel geeft. Eerlijk gezegd heb je wel wat twijfels gehad de laatste tijd. Deze worden nu geheel weggenomen.

Financiën: Hoewel het nu goed gaat is het belangrijk om extra geld weg te zetten voor eventuele mindere tijden. Soms denk je iets te makkelijk over de toekomst op dit gebied.

Werk: Ben je niet helemaal tevreden meer over je huidige werk? Durf jezelf uit te dagen en ga voor een hogere functie binnen het bedrijf waar je werkt of solliciteer op een vacature elders die je aanspreekt.

Persoonlijk: Hoewel je fysiek goed in je vel zit kunnen je emoties ervoor zorgen dat je je toch minder prettig voelt. De psyche is onlosmakelijk verbonden met je lichaam!