Samenwonen met 59 anderen... ’Altijd maar compromissen moeten sluiten is een nadeel’

Ⓒ Fotografie SASHA LAMBERT

VROUW-collega Kimberley (27) heeft geen idee wie haar buren in Amsterdam zijn. Hoe anders is dat in het Haarlemse Drielandenhuis, waar momenteel zestig mensen met elkaar samenleven. De jongste is net geboren, de oudste 80+. Kimberley liep een dagje mee. „De rol van babbelende buur past me beter dan die van klusser.”