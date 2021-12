Vind je dat seksuele geaardheid op school moet worden besproken?

Op Paarse Vrijdag dragen scholieren of studenten paarse kleding of accessoires om te laten zien dat iedereen zichzelf mag zijn. Sinds 2010 wordt de dag in Nederland georganiseerd om solidariteit te tonen met mensen die lesbisch, homo, bi+ of trans zijn. Vorig jaar werd Paarse Vrijdag voor het eerst geïntroduceerd op basisscholen. Leerlingen die meedoen met paarse vrijdag vinden dat niemand gepest of buitengesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt.

Sommige basisscholen besteden in het kader van Paarse Vrijdag aandacht aan diversiteit waaronder seksualiteit in de lessen. Op de school van de zoon van collega M. ook. Tussen de ouders van de leerlingen ontstond discussie in de klassenapp of seksuele geaardheid een onderwerp is dat in de klas moet worden behandeld of thuis. Zo vond een ouder dat ouders zelf mogen bepalen op welk moment ze wat hun kinderen meegeven. En dat als het kind op school iets te horen krijgt terwijl daar thuis anders over gedacht wordt, dat voor verwarring kan zorgen.

Reacties

Avigail laat op Twitter weten dat kinderen op een school moeten leren rekenen en schrijven. En dat onderwerpen als seksualiteit thuis moet worden besproken.

Annemarieke denkt dat basisschoolleerlingen nog niet met seksualiteit bezig zijn. Deze Twitteraar reageert erop dat de meesten voor hun twaalfde al wel weten of ze jongens of meisjes leuker vinden.

Lidwien laat weten dat ze de school heeft gemaild of ze zich niet willen bemoeien met de seksualiteit van haar kinderen.

Deze Twitteraar ziet dat veel mensen geschokt reageren op anti-LHBT geweld, maar tegelijkertijd niet willen dat er voorlichting over seksualiteit wordt gegeven om dit te voorkomen. Nellie reageert dat seksualiteit niet thuishoort in het lespakket van een basisschool.

Praat mee

