Moeten de toelatingseisen voor de pabo worden verlaagd?

Niet alle studenten hoeven een toelatingstoets te maken. Als je van de havo komt moet je drie landelijke toelatingstoetsen maken, namelijk voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als je eindexamen hebt gedaan in een van deze vakken hoef je de toets niet te maken. Als je vanuit het mbo-4 doorstroomt naar de pabo moet je deze toetsen wel maken. Haal je de toetsen niet? Dan mag je niet beginnen aan de opleiding.

LinkedIn-gebruiker Esther kreeg een kijkje in de toelatingstoets natuur en techniek. Ze deelt een foto van twee vragen uit de toets en schrijft: ‘Maar wees eens eerlijk: had jij het antwoord op deze vragen geweten? En hoe noodzakelijk vind je deze stof als zijnde essentieel om leerkracht basisonderwijs te mogen worden?’

Noodzakelijk of niet?

Esther geeft aan dat zij de vragen te moeilijk vindt en dat ze deze kennis niet essentieel vindt voor toekomstig docenten. Ze vraagt zich af of we niet doorslaan en of we niet gewoon op het niveau van de vooropleidingen moeten vertrouwen. Ze is bang dat deze strenge toelatingsvragen studenten demotiveren om aan de opleiding te starten.

In de reacties verbazen meerdere mensen zich over de lastige vragen op de toelatingstoets. Reageerders sluiten zich bij Esther aan en vrezen dat de toelatingstoets hierdoor bijdraagt aan het lerarentekort.

Andere reageerders vinden het niveau van de toetsen gelijk aan het niveau dat havo-studenten zouden moeten hebben en zien daarom geen problemen met de toetsen.

Sommige reageerders hangen tussen deze twee meningen in. Zij vinden deze kennis noodzakelijk voor een leraar in het basisonderwijs, maar zijn van mening dat een leraar deze kennis aan het eind van een opleiding zou moeten beheersen in plaats van aan het begin.

