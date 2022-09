Daghoroscoop 26 september - Beteugel je nieuwsgierigheid, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Pluto die nu al zo’n twintig jaar in jouw horoscoop staat, zorgt continu voor verandering in de hele familie, inclusief de thuissituatie. Dat heeft misschien te maken met een sterfgeval of een bijna-doodervaring in het leven van een naaste. Ook komend jaar blijft dat mogelijk. Wel worden familiebanden versterkt.

RAM

Emoties onder controle houden vereist geduld en vastberadenheid. Een hysterische aanval zal geen bevredigende oplossing bieden voor een moeilijke situatie. Het kan boeiend zijn je te verdiepen in de geheimen van het heelal.

STIER

Een vervelende collega kan voor een onplezierige werkdag zorgen. Het zal je moeite kosten om hoffelijk te blijven als je diens fouten moet herstellen. Het werken in de im- en export kan bemoeilijkt worden door taalproblemen.

TWEELINGEN

Geef professionalisme en doeltreffendheid prioriteit. Probeer processen in te voeren die voor sneller en efficiënter functioneren zorgen als je een traditionele baan hebt. Combineer je praktische instelling met je creatieve expertise.

KREEFT

Besteed extra aandacht aan het sociale aspect van je leven. Moeders in verwachting kunnen de eerste weeën voelen en moeten dus dichtbij huis blijven. Via je werk kun je iemand leren kennen die een vriend voor het leven wordt.

LEEUW

Besteed aandacht aan praktische zaken, al is het onwaarschijnlijk dat je noemenswaardige vooruitgang zult boeken. Roddels kunnen rondzoemen en het is van belang om alles wat je hoort met een korrel zout te nemen. Beteugel je nieuwsgierigheid.

MAAGD

Er kan je een aangename verrassing wachten. Schrijvers moeten de huidige kosmische invloed gebruiken om een manuscript naar een uitgever te sturen. Je komt tot de ontdekking dat je uitgaven hoger zijn dan je inkomen. Doe iets.

WEEGSCHAAL

Aan energie zal het je niet ontbreken. Probeer deze vitaliteit constructief in te zetten door je aan taken te wijden die niet gevaarlijk zijn, maar wel veel energie vergen. Houd rekening met kleine ongelukjes vandaag.

SCHORPIOEN

Ga aan de slag met de veranderingen waarover je het steeds hebt. Het moment is gekomen om een bladzijde om te slaan en in jezelf te gaan geloven. Zet een punt achter een onbevredigende relatie, maar wijs geen schuldige aan.

BOOGSCHUTTER

Alles wijst op een dag van ups en downs. Nieuwe technologie of toenemende werkdruk kan je uit de slaap hebben gehouden. Of zijn het de klachten van klanten die je frustreren? Bedenk oplossingen voor problemen.

STEENBOK

Nieuwe inzichten zullen de noodzaak bevestigen van een verandering in een financieel, zakelijk project. Praat met je accountant en kijk wat er gedaan kan worden. Wat nu gebeurt is belangrijk voor de balans in je leven.

WATERMAN

Er moeten een paar kwesties worden opgelost en met wat geduld zul je daarin slagen. Toon ambitie als je vorderingen wilt maken op een gebied waar je goed in bent. Vergroot je kennis met een training of bezoek seminars.

VISSEN

Toon een pokerface als je gespannen bent over een zakelijke transactie en je niet wilt dat collega’s dat merken. Tegen lunchtijd kun je waarschijnlijk opgelucht ademhalen. Wimpel het af als iemand extra aandacht aan je besteedt.

