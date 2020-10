Dit kan je (wèl) doen tijdens de herfstvakantie!

1 Oudhollandse kermis (Noord-Holland)

Van 10 t/m 25 oktober organiseert het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de Oudhollandse Kermis in zijn buitenmuseum. Hier kunnen kinderen samen met hun ouders in allerlei gratis attracties uit de jaren 20’, zoals een carrousel en de luchtschommel. De kermisattracties staan verder uit elkaar dan voorgaande jaren, om op die manier voldoende afstand van elkaar te kunnen houden.

2 Festival de Betovering (Zuid-Holland)

Van 16 t/m 24 oktober laat Festival de Betovering kinderen tot en met 12 jaar actief kennis maken met kunst. Tijdens dit festival kunnen kinderen allerlei workshops en voorstellingen bijwonen. Het vindt plaats op diverse plekken in Den Haag.

3 Cinekid Festival (meerdere locaties)

Van 7 t/m 23 oktober wordt het grootste kinderfilm- en mediafestival ter wereld georganiseerd. Tijdens dit festival, dat op tien festivallocaties plaatsvindt, worden de nieuwste film en televisieproducties getoond. Ook kan je allerlei workshops en tutorials volgen, zowel offline als online!

4 Museum Speelklok (Utrecht)

Vanaf 9 oktober is in het museum Speelklok de nieuwe, interactieve tentoonstelling Straatbeeld over allerlei kleurrijke straatorgel-beelden te zien. Ook kan je in het museum van 17 t/m 25 oktober luisteren naar het muzikale sprookje van Pinokkio.

5 Het Scheepvaartmuseum (Noord-Holland)

Tijdens de herfstvakantie kan je bij het Scheepvaartmuseum terecht voor allerlei familieactiviteiten. Ga op familietocht en luister naar verhalen over de avonturen op de wereldzeeën van tall ship Bark Europa. Deze activiteiten vinden plaats van 10 t/m 25 oktober.

6 Orchideeën Hoeve (Flevoland)

In de Orchideeën Hoeve staan duizenden orchideeën en vliegen talloze vlinders en papegaaien rond. Je kan via een wandelpad door verschillende tuinen langs verschillende werelddelen lopen. Speciaal tijdens de herfstvakantie wordt de jungleshow Beestachtig mooi opgevoerd. Hier leer je over de verborgen parels van de jungle, kan je danslessen volgen en allerlei andere activiteiten doen met je kinderen. De show wordt dagelijks opgevoerd van 10 t/m 25 oktober.

7 Sprookjesfestival (Gelderland)

Van 17 t/m 25 oktober worden Arnhem en Nijmegen omgetoverd tot sprookjessteden en zijn er op allerlei locaties voorstellingen, (vertel)theaters, lezingen en een tentoonstelling bij te wonen. De sprookjes die je kan bewonderen zijn onder andere Hans & Grietje en Assepoester.

8 De Museumkidsweek (meerdere locaties)

Van 10 t/m 25 oktober is het Museumkidsweek. Twee weken waarin musea in heel Nederland allerlei extra activiteiten voor kinderen organiseren. Denk aan speurtochten, rondleidingen en workshops. Voor elk wat wils!

9 Online vermaak (thuis)

Vermaak jij je toch liever thuis met je kinderen? Neem dan een kijkje bij de 12 leukste online uitjes in de herfstvakantie!

10 Online vermaak 2.0 (thuis)

Terwijl jouw kind aan de keukentafel in een van de zeven leukste kinderboeken duikt, kan jij op de bank languit genieten van de film- en serienieuwkomers van de maand oktober en bingwatchen tot je erbij neervalt.

Om de teleurstelling van dichte deuren te voorkomen, raadt VROUW aan om van tevoren de site van het betreffende evenement nog even te (dubbel)checken. Veel plezier!