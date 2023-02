Daghoroscoop 21 februari - Sterrenbeeld Ram: Reken op een portie geluk!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid kan dit jaar een deukje oplopen en het zal van belang zijn om rust te nemen en te ontspannen. Dat gebeurt rond 8 mei als je je ouder kunt voelen dan je bent, en dat geldt ook voor jonge Vissen. Dat kan enig pessimisme opleveren doordat je zaken somberder ziet dan ze zijn.

STERRENBEELD RAM

Er staat je een levendige dag te wachten. Als jij je voor de geest probeert te halen hoe jouw toekomst er uit zal zien, zal dat zowel positief als productief zijn. Reken daarbij op een portie geluk die je ten deel kan vallen in de loop van dit jaar.

STERRENBEELD STIER

Dit is zo’n dag waarop jij alles met een korrel zout moet nemen. Met ongeduld kom je niet verder, zeker niet als een bank jou een lening weigert. Je hersens zullen overuren draaien en het beste is om al je gedachten op papier te zetten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Rusteloosheid zal afbreuk doen aan je productiviteit en onduidelijkheid over geld kan een bezoek aan de bank noodzakelijk maken. Gebrek aan zelfvertrouwen kan je dwarszitten als je een nieuwe liefde hebt.

STERRENBEELD KREEFT

De kosmos geeft het begin aan van een nieuwe cyclus; een goed moment om met een zakelijk project te beginnen. Als jij je gedisciplineerd opstelt, zul je merken dat je beter kunt samenwerken en anderen rekening met jou houden.

STERRENBEELD LEEUW

Wees voorzichtig met geld en bedenk een methode om het beter te beheren. Bedenk wat jij in het leven hoopt te bereiken; schrijf je in voor een studie of cursus. Spreek af met docenten en studenten en oriënteer je zo goed mogelijk.

STERRENBEELD MAAGD

Stort je op je werk en breng belangrijke zaken tot een goed einde. Naarmate de dag vordert kan je energie afnemen en zal je je minder goed kunnen concentreren. Laat je niet betrekken bij relatieproblemen van anderen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos heeft een sterke invloed op hetgeen vandaag gebeurt. Mijd negatieve en humeurige mensen, want hun pessimisme zal op jou overslaan. Neem liever deel aan een collectieve actie dan in je eentje te opereren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Je kunt moe zijn en dat zal je effectiviteit beïnvloeden. Neem een dag vrij als je je niet lekker voelt; rust kan jou voor iets ernstigs behoeden. Slik extra vitamines om je weerstand te verbeteren. Maak plannen voor een weekendje weg.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Houd rekening met een drukke dag. Draag jouw talenten op een fantasievolle manier uit en zet je expertise in voor gewin of voor je plezier. Creatieve bezigheden zullen je bevredigen; demonstreer jouw artistieke flair.

STERRENBEELD STEENBOK

Jaag jezelf niet op, want dan ga je fouten maken. Wees aardig voor jezelf en de mensen die je liefhebt en geef blijk van mededogen en begrip. Zo niet, dan kun je worden tegengewerkt. Geef niet anderen de schuld van eigen falen.

STERRENBEELD WATERMAN

De kosmos moedigt je aan iets nieuws te leren en je horizon te verbreden. Je perceptie van de mensen die jij liefhebt, kan aan de wazige kant zijn. Ga uitdagingen niet uit de weg. Wees attent en reageer niet al te primair.

STERRENBEELD VISSEN

De kans op een positief antwoord is groot als je toegelaten wilt worden tot een studie of training. Wel kan er sprake zijn van zorgen op financieel gebied, maar als puntje bij paaltje komt zal alles op z’n pootjes terechtkomen.

