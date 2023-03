Deze invloed hebben filters op ons zelfbeeld: ’Pas op voor domino-effect’

We spenderen een steeds groter deel van onze tijd op sociale media waar we worden blootgesteld aan content dat merendeels op het uiterlijk is gericht. Op TikTok en Instagram zie je tal van influencers die cosmetische ingrepen promoten. Ook zijn er genoeg filters die je jukbeenderen strakker maken of je neus kleiner, maar zorgen deze filters er ook écht voor dat ons zelfbeeld verandert?

Filters & influencers

„We weten dat het editen van foto’s of video’s, bijvoorbeeld door filters op sociale media, iemands lichaamsbeeld negatief kan beïnvloeden. Door zo’n filter ben je heel erg bezig met de maakbaarheid van je lichaam. Je krijgt het idee dat je je uiterlijk met één klik kunt veranderen, terwijl dat natuurlijk niet zo is”, vertelt dr. Hermans, universitair docent bij Tranzo, Tilburg Universiteit.

Filters kunnen dus invloed hebben op je lichaamsbeeld, maar zorgen ze er ook voor dat je eerder aan jezelf laat sleutelen? Naar deze vraag heeft Hermans samen met dr. Sophie Boerman en dr. Jolanda Veldhuis onderzoek gedaan. Er lijkt wel degelijk een verband te zijn. Hermans: „Jongvolwassenen die filters of apps gebruiken om hun foto’s te bewerken hebben een positiever beeld van cosmetische ingrepen en zijn eerder geneigd om naar een cosmetisch arts te stappen. Verder bleek ook dat jongvolwassenen positiever tegenover cosmetische ingrepen staan als zij influencers volgen die zelf iets hebben laten doen.”

Toch maakt Hermans ook een kanttekening: „Deze resultaten betekenen niet per se dat het gebruik van filters ervoor zorgt dat mensen eerder naar een cosmetisch arts stappen. Wellicht waren deze mensen op voorhand al meer met hun uiterlijk bezig of geïnteresseerd in bepaalde cosmetische ingrepen. Zij maken misschien eerder gebruik van de filters, omdat ze bijvoorbeeld al onzeker zijn over bepaalde aspecten van hun uiterlijk.”

Steeds toegankelijker

Sociale media spelen een belangrijke rol in de normalisatie van cosmetische ingrepen, maar volgens Hermans is het ook belangrijk dat we niet de andere factoren vergeten. „BN’ers en influencers zijn transparanter over hun ingrepen. Ook worden injectables, zoals fillers en botox, steeds toegankelijker. Wil je een beetje botox laten inspuiten? Dan is dat bij sommige klinieken binnen vijftien minuten gepiept en zijn de kosten vergelijkbaar met die van een verfbeurt bij de kapper.”

„Hiernaast heeft het een domino-effect: meer mensen kiezen voor een cosmetische ingreep, waardoor je ook eerder iemand kent die iets heeft laten doen. Deze persoonlijke bekendheid verlaagt de drempel. Toch is het belangrijk om niet te vergeten dat het medische ingrepen zijn. Door de normalisering vergeten mensen dat een beetje, maar je loopt altijd het risico dat het fout gaat. Daarom is het zo belangrijk dat behandelingen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde arts.”

Schoonheidsideaal

Het is een feit dat cosmetische ingrepen steeds normaler worden, maar is dit ook een kwalijke ontwikkeling? Hermans geeft aan dat hier geen eenduidig antwoord op te geven is: „Op individueel niveau zou ik cosmetische ingrepen nooit afkeuren, maar ik maak me wel zorgen over de maatschappelijke trend. Wat gebeurt er als het de norm wordt? Moeten mensen dan voldoen aan een nog veeleisender schoonheidsideaal? En wat gebeurt er met de mensen die ervoor kiezen om geen ingrepen te ondergaan? Je moet jezelf afvragen of we in een maatschappij willen leven waar alles maakbaar is en de focus wordt gelegd op uiterlijk vertoon.”

