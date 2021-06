Christian (46) vertrok naar Zweden: ’Ik weet hoe ik aan frikandellen moet komen’

Vrijheid

„Na mijn eerste kennismaking met Zweden – ik zocht daar als ijsmeester mogelijkheden voor schaatswedstrijden op natuurijs – was het raak. ’Pak je spullen maar, we gaan naar Zweden!’ zei ik bij thuiskomst. Ilse was niet direct laaiend enthousiast, maar viel binnen de kortste keren ook voor de weidse natuur, de relaxte manier van leven en het gevoel van vrijheid. Die vrijheid was er ook tijdens corona. Vanaf het begin werd in Zweden gezegd dat we niet met lockdowns zouden werken, maar met adviezen en restricties. En dus zat er een limiet aan hoeveel mensen er in een winkel mochten, werd er ’s avonds geen alcohol verkocht en moesten we in publieke gelegenheden mondkapjes dragen.

Inmiddels wonen we alweer veertien jaar in Börlange, een stad met zo’n veertigduizend inwoners in de provincie Dalarnas län. Ilse en ik importeren bakfietsen, die zijn hier razend populair. Nika (7) en Sven (9) zijn hier geboren en hebben het erg naar hun zin. Ze groeien op in de natuur en zijn op school veel vrijer dan ze in Nederland zouden zijn. Letterlijk, want ze hebben in de zomer tien weken vakantie! Wat betreft de opvoeding zijn Ilse en ik best Nederlands: we zijn over het algemeen net wat strikter dan Zweedse ouders, kijken Nederlandse televisie en ik heb zo mijn contacten om aan frikandellen, kroketten en hagelslag te komen, haha!

Natuur

We hebben er destijds bewust voor gekozen om in een stad te gaan wonen. Ziekenhuizen, scholen en vertier zijn altijd dichtbij, tegelijkertijd is de natuur nooit ver weg. We trekken er regelmatig samen op uit. Toen we in Den Bosch woonden, deden we dat ook weleens, maar dat zag er net iets anders uit. Dan liepen we op zondagmiddag met duizend anderen door de Drunense Duinen. In dit deel van Zweden is de kans groter dat je een beer tegenkomt dan een mens!”

