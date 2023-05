’Ik hoop dat ik ooit weer van mijn zoontje kan houden’

„Ik kom zelf uit een jongensgezin en dat heb ik altijd heel leuk gevonden. Ook het aantal neefjes was veruit in de meerderheid. Ik werd in mijn jeugd dus omringd door jongensgebroed en testosteron. Toen bleek dat ik zwanger was van een meisje, was ik enigszins in verwarring. Kon ik dat wel, een meisje opvoeden? Mijn man vond het alleen maar geweldig. ‘Leuk toch, zo’n kleine meid?’ En hij kreeg gelijk. De komst van onze dochter was heerlijk en zeker weer eens iets anders. Ze was vrolijk, lief en gezellig, en werd niet alleen door ons, maar door de hele familie doodgeknuffeld.

Het ging me prima af om een meisjesmama te zijn. Vol overtuiging gingen we dan ook voor een tweede kindje en nu hoopte ik zelfs op nog een dochtertje, want hoe leuk zou het zijn voor haar als ze een klein zusje kreeg om mee te spelen? Dat gebeurde echter niet; het piemeltje was op de echo niet te missen.

Kwade genius

Natuurlijk waren we opnieuw dolblij dat we maanden later een gezond jongetje in onze armen konden houden. Inmiddels is dat baby’tje een stoere knul van bijna vijf jaar, maar zo leuk en lief als ons dochtertje is, zo bozig en onhandelbaar is onze zoon. Van een niet tevreden te krijgen (en dus veel huilend) baby’tje en opstandige peuter, is hij nu een duivelse kleuter.

Het begint al als hij wakker wordt. Met lood in mijn schoenen ga ik naar zijn kamertje. Elke dag is het weer afwachten in wat voor bui ik hem zal aantreffen. Maar één ding is zeker, het is nooit een vrolijke bui. Er is nooit een lach, of een blij ‘Ha mama,’ zoals bij mijn dochtertje. In het meest gunstige geval slaat hij niet en gooit hij niet de kleren die ik voor hem uitkies door de kamer.

We hebben elke medicus, diëtist, haptonoom, babyfluisteraar of wie dan ook al geraadpleegd. Fysiek lijkt er niets mis met hem, en volgens het consultatiebureau en andere opvoedinstanties zijn wij ook geen gemankeerde ouders. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat een kindje als een kwade genius wordt geboren.

Rotbroertje

We hadden nog de hoop dat hij wat socialer zou worden als hij naar de peuterspeelzaal zou gaan, maar daar hebben we hem diverse keren moeten ophalen, omdat hij andere kindjes pijn deed en aan het huilen maakte. Hij doet dus niet alleen naar ons zo lelijk, ook naar anderen. En over een paar maanden gaat hij naar de basisschool. Dat wordt nog wat...

Ik wil niet steeds een boze moeder zijn, maar hij maakt het bijna onmogelijk om lief en gezellig te doen en iets van moederliefde voor hem te voelen. Ik denk geregeld: hoe kan dit jochie mijn zoon zijn? Ook onze dochter lijdt eronder. Steeds vaker gaat ze bij vriendinnetjes spelen. Geef haar eens ongelijk met zo’n rotbroertje thuis. Ik ben blij als ze een leuke middag heeft gehad.

Gelukkig hebben mijn man en ik steun aan elkaar en met wat humor proberen we een beetje de moed erin te houden. ‘Het is vast een fase,’ zeggen we nu al een paar jaar met een knipoog tegen elkaar en dan proosten we – als hij slaapt – op betere tijden. Maar als hij nu al zo is, wat moet het dan wel niet worden als hij in de puberteit komt? Ik ben niet eens gelovig, maar ’s avonds in mijn bed bid ik dat hij nu alvast zijn puberteit in het kwadraat doormaakt en straks de liefste tiener ooit wordt. En ik hoop oprecht dat ik dan weer van hem zal kunnen houden.”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

