Lossen we het lerarentekort op ’met de Franse slag’?

„Het Franse schoolsysteem heeft heel wat nadelen. Het is hiërarchisch en leraren kunnen erg autoritair zijn. Er wordt nauwelijks in groepjes gewerkt, leerlingen worden niet aangemoedigd hun mening te geven en kinderen maken enorm lange dagen. Daar staan ellenlange vakanties tegenover waarin ze zich rot vervelen – en ouders niet weten waar ze hun kroost moeten laten.

Nederlanders kunnen doorslaan in hun softe opvattingen, maar ik schrik van voorbeelden uit Franse klasklokalen. Zo kwam de zoon van een collega sip thuis omdat de juf voor de klas zijn tekening had verscheurd: te lelijk. En de kinderen van mijn vriend kregen al meerdere keren te horen dat ze dom zijn.

Hollands grut

Maar er zijn ook voordelen. Frankrijk wordt niet voor niets geroemd om het hoge niveau van bijvoorbeeld zijn ingenieurs. Vanaf hun derde moeten kinderen naar school, waar ze van jongs af aan discipline krijgen bijgebracht. De leraar is niet je vriend, zoals in Nederland het geval kan zijn – op sommige scholen moeten leerlingen nog opstaan als een volwassene binnenkomt. Franse kinderen zijn ook wel eens brutaal, maar over het algemeen braver dan Hollands grut: ze zijn minder gewend hun mond open te trekken, te vertellen hoe ze ergens over denken en weerwoord te geven.

Franse docenten zijn niet zo gesteld op mondige kinderen, maar van mondige ouders moeten ze al helemaal weinig hebben. Situaties à la ’De Luizenmoeder’ zal je er nooit aantreffen, want vaders en moeders mogen helemaal het schoolgebouw niet in. Ze komen niet verder dan het hek, behalve op ouderavonden. Het is onbestaanbaar dat een leraar bemoeizuchtige types de klas uit moet duwen. Wel zo efficiënt.

Leraren ontzien

Of Franse onderwijzers te benijden zijn is overigens een andere vraag. Het land ligt al ruim een week plat door een staking tegen de pensioenplannen van Emmanuel Macron. Ook docenten legden het werk neer. Een leraar in het voortgezet onderwijs verdient aan het einde van zijn of haar carrière maximaal 3100 euro netto. Tegenover het niet al te riante salaris stond ten minste nog een aardig pensioen. De minister van Onderwijs liet weten dat professeurs worden ontzien bij de hervormingen van de oudedagsvoorziening, maar zij zijn er niet gerust op.

En parttime werken? Dat kan helemaal niet. Dat mag alleen onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap of de zorg voor een ziek of gehandicapt kind of familielid. Bijna alle Franse moeders werken overigens fulltime. Het opvangsysteem is daarop ingesteld en veel minder duur dan in Nederland. Overigens is er ondanks dat toch ook in Frankrijk een lerarentekort. Dus of dat dan de oplossing is?”

