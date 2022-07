Carina’s kinderwens kwam uit dankzij VROUW: ’Ik wilde een taboe doorbreken’

„Ik zit heerlijk op mijn grote blauwe babywolk! In mijn eentje, dat wil zeggen: met mijn pasgeboren baby, maar als alleenstaande mama. Ook al moet ik er ‘s nachts elke 3 uur uit voor een voeding, het voelt als een voorrecht om voor dit prachtige mannetje te mogen zorgen. Om elke keer als hij ze opent, diep in zijn oogjes te kunnen kijken en hem meerdere keren per dag welterusten te mogen kussen.

Ik ben zo verguld dat dit mij gegund is! Dat het mij gelukt is om binnen 3 jaar nadat het zaadje geplant was over mogelijk alleenstaand moederschap (een jaar van bezinning, een jaar van donor zoeken, en een jaar van zwanger worden en zijn) mijn droom te verwezenlijken.

Ouderschap in Nederland

We hebben het zo goed in Nederland met de intensieve begeleiding van een verloskundige tijdens de zwangerschap, bevalling en erna; de kraamzorg die voor je klaarstaat om je op weg te helpen in het ouderschap en te beginnen met het schrijven van de gebruiksaanwijzing van jouw baby; en daarna de opvolging vanuit het consultatiebureau. Het is er, zonder wachtlijst, verkrijgbaar voor iedereen die zich aan het ouderschap durft te wagen.

Zouden we die lijn niet door kunnen trekken naar de begeleiding met zwanger worden? Ook voor degenen voor wie dat minder vanzelfsprekend is, omdat een schakeltje van de bloemetjes en de bijtjes om wat voor reden dan ook in de gezinssituatie ontbreekt?

Donorschap

Natuurlijk kan dat, maar daarvoor is het nodig om met een open blik te kijken naar donorschap: als iets ‘normaals’. De zorg kan dit niet alleen, hier zijn mensen voor nodig die mensen helpen. Net als bij bloeddonatie, orgaandonatie en stamceldonatie - ook niet voor iedereen weggelegd. Iets waar je goed over na moet denken en ieder zijn eigen keuze in dient te maken of bijdragen mogelijk en verstandig is. Een persoonlijke keuze, waarbij geen goed of fout bestaat.

Maar dit zijn wel voorzieningen die in ons prachtige land op gang zijn gekomen, en staan! Door er vanuit de overheid aandacht aan te geven, en door er met elkaar over te praten. En die, doordat ze er zijn, het leven voor veel mensen langer, beter en rijker maken.

Landelijke campagne

Is het niet eens tijd voor een landelijke campagne over zaaddonorschap? Zodat donorschap normaler wordt en donorzaad op een veilige en goed doordachte manier toegankelijk zal zijn in ons eigen land. Zoals ook nu het geval is, want het systeem is er. Maar dan zonder wachtlijst van tweeënhalf jaar - veel te lang, waardoor velen uitwijken naar de snelle, maar erg dure en minder goed gereguleerde Deense methode. Dat zou toch niet nodig moeten zijn?

En zolang de overheid hier niet aan toekomt, omdat andere zaken nog belangrijker zijn en de aandacht vragen - want natuurlijk, die zijn er: de oorlog, coronacrisis, milieuproblemen, woningkrapte en ga zo maar door - kunnen we hierin als mensen dan niet iets voor elkaar betekenen, door er simpelweg met elkaar over te praten en de mogelijkheden af te wegen? Op die eenvoudige manier kunnen we misschien al iets moois doen voor elkaar.

Wens

Ik heb me blootgegeven in mijn artikel ‘Op zoek naar zaad’, verschenen in de Telegraaf op 27 april vorig jaar. Spannend was dat wel, maar ik ben zo blij dat ik het gedaan heb! Terwijl ik een taboe in algemene zin wilde doorbreken door donorschap bespreekbaar te maken, heeft het mij persoonlijk meer gebracht dan ik ooit had durven dromen.

Mijn wens is door het artikel in sneltreinvaart in vervulling gegaan, omdat mijn donor, die ik anders nooit had leren kennen, door mijn verhaal zodanig geraakt was dat hij persoonlijk contact zocht. Na de nodige kennismaking, goed kijken of we op één lijn zitten, medische checks en het maken van een contract, begonnen we in juli met zelf-inseminatie. In oktober was ik zwanger, en een paar weken geleden ben ik bevallen van een gezonde en prachtige zoon. Zo snel kan het gaan!

Nu hoop ik, wederom, een lans te kunnen breken voor zaaddonorschap in het algemeen. Want zeg nou zelf, en ik twijfel niet dat elke ouder het met me eens zal zijn: dit geluk gun je toch iedereen?”

