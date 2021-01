Dit kun je allemaal met een pompoen!

Een pompoen staat natuurlijk het beste bekend als een Halloweendecoratie. Tegenwoordig zie je steeds meer kinderen pompoenen uithollen om die vervolgens om te toveren in een eng gezicht, maar een pompoen is er niet alleen voor Halloween. De laatste jaren wordt de groente steeds populairder in gerechten. Het bevat namelijk weinig calorieën en is zoet van smaak, maar zorgt toch voor een stabiele bloedsuikerspiegel. Vaak wordt het gebruikt voor pompoensoep, maar er zijn nog veel meer opties!

Maaltijden

Je kan pompoen los eten als groente bij je maaltijd; je kan er een heerlijke pompoencurry van maken; je kan het pureren en je kan de groente verwerken in risotto. Vanwege de zoete smaak van een pompoen kan je het prima ook in zoete gerechten verwerken, zoals in een taart, cake of cheesecake.

De pitten

In een pompoen zit ook pitten, gooi die vooral niet weg! Pompoenpitten kan je namelijk heel gemakkelijk roosteren. Je kan ze als snack eten of door de pasta of salade doen. Je kan er zelfs plantaardige melk van maken, lekker én gezond!

