Kinderbijslag vanaf 3de kind afschaffen?

Die discussie over overbevolking moeten we niet uit de weg gaan” zegt Reumer in de Volkskrant. „Veel van de rampen die de mensheid bedreigen - klimaatverandering, drastische afname van biodiversiteit en pandemieën als corona - zijn volgens hem daar het gevolg van. „De menselijke voortplanting wordt meestal gezien als een basaal recht. Dat is het misschien ook, al zie je soms ook uitwassen waar je vraagtekens bij kunt plaatsen, zoals bij vrouwen van 70 die nog zwanger willen worden via Italiaanse klinieken. Wat mij betreft zou iedere vrouw dus niet meer dan twee kinderen moeten krijgen.”

Fokpremie

Ook in Nederland zijn gezinnen met meer dan twee kinderen. Moeten we die gezinnen de kinderbijslag afnemen? Belasting heffen op meer dan twee kinderen? Reumer vindt van wel: „Grof gezegd kun je kinderbijslag zien als een fokpremie. Kinderbijslag is een achterhaald idee, maar dat idee krijg je er in de politiek in Den Haag nooit door. Ik ken geen partij die afschaffing van kinderbijslag in het programma heeft staan, laat staan belasting op meer kinderen.”

„Het is een trend geworden om bij grote bedreigingen en wereldproblemen niet meer het individu aan te spreken, maar te wijzen naar de grote machten - die kleine groep van de allerrijksten op aarde - die de helft van de consumptie en vervuiling op hun geweten zouden hebben. Dat is misschien waar, maar ik vind het riskant om het individu te ontslaan van een eigen verantwoordelijkheid. We mogen niet lui achterover leunen.”

Praat mee

