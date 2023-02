’Amalia heeft een vooruitziende blik met haar bloemenjurk’

De kleurencombinatie van de pakken matchte perfect, moeder en dochter hadden de ideale cappuccino kleurencombinatie gekozen: caramel (Natan) met wit (Massimo Duti) en waren dus mooi op elkaar afgestemd. Voor een aankomst blijkt een broek ook wel zo handig want deze keer hadden de dames geen last van opwaaiende rokken. Máxima had haar retro paarskleurige Chanel bril zelfs heel stylish in haar top vastgezet als een soort accessoire. Haar doorzichtige kunststof hakken van Gianvito Rossi zijn wel een uitdaging met het warme weer en werden zodoende al snel gewisseld bij de volgende afspraak.

Bloemenjurken

Nieuwe outfits in de avond: voor Máxima een al eens eerder gedragen beige striktop met zwarte broek van Natan. De koningin houdt van zwart/wit combinaties naast al haar kleurige outfits en dat staat haar ook altijd heel stijlvol. Amalia stal de show in haar vrolijk gebloemde jurk van Diane von Furstenberg (ook al eerder gedragen) met daarbij haar favoriete knalgroene clutch van Jacquemus. En laat mensen maar commentaar leveren dat bloemenjurken voor oudere dames zijn, niets is minder waar. Ook aanstaande zomer zijn de langere bloemenjurken weer helemaal terug in beeld, dus Amalia heeft een vooruitziende en vooral trendgevoelige blik.

„Amalia stal de show in haar vrolijk gebloemde jurk van Diane von Furstenberg.” Ⓒ ANP

Vandaag koos Máxima voor een wijdvallende okerkleurige pantalon/culotte van Natan met daarop een opengewerkte/geborduurde witte blouse van een van haar Griekse favoriete merken Zeus & Dione. Prinses Amalia droeg haar blauwe broek weer met daarop een hippie-achtige blouse met patchworkprint bloemen en pofmouwen. En ja hoor, daar was ook weer een bekend klein handtasje van Marina Raphael dat ze ook al eerder had gedragen. Fan is ze ook van haar schildpadmodel bril (waarschijnlijk van Celine) die we regelmatig terugzien op deze reis en die eigenlijk bij elke outfit past. Het haar uit het gezicht staat haar prachtig en dat is wel zo handig op een eiland waar het flink kan waaien.

„En ja hoor, daar was ook weer een bekend klein handtasje van Marina Raphael.” Ⓒ ANP

