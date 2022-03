Renate (48) heeft een latrelatie: ’Ik mis hem meer dan hij mij’

„Adriaan en ik kozen voor een latrelatie vanwege onze kinderen uit een eerder huwelijk. Hij heeft een zoon van 17, ik drie tieners: Tygo (18), Kenai (16) en Tippi (15). We wonen in verschillende steden, een half uur rijden uit elkaar. Daar hebben onze kinderen allemaal hun eigen school, werk, sportclubs en vrienden.

Als we samen wilden wonen moest één van de gezinnen alles opgeven, dat wilden we niet. Zodra de kinderen zijn uitgevlogen, willen Adriaan en ik graag samenwonen. Mijn kinderen zijn om de week bij hun vader en diezelfde week is zijn zoon bij zijn moeder, dus dan ben ik een week bij Adriaan. Als we niet samen zijn, mis ik hem meer dan hij mij, maar ik denk dat dat man-eigen is. Ik kan het echt missen om thuis te komen bij mijn partner, na een dag werken.”

Hoe is jullie financiële situatie geregeld?

„Omdat we niet samenwonen, kiezen we ervoor allebei ons eigen geld te hebben. We hebben geen gezamenlijke rekening en gebruiken ook geen betaalverzoeken. Als we iets leuks gaan doen, spreken we van tevoren af of we het samen betalen of dat één van ons het betaalt. Hij verdient meer en heeft maar één kind, dus lagere vaste lasten. Het komt erop neer dat hij meestal betaalt. We zijn het daar eigenlijk altijd over eens.

Ik werk 38 uur per week, als praktijkmanager in een tandartsenpraktijk. Ik verdien modaal, dus €36.500 euro per jaar. Dat klinkt als best veel, maar ik ben veel geld kwijt aan mijn kinderen. Vooral de kosten voor hun sportclubs lopen hoog op. Mijn zoon Kenai is hooggekwalificeerd judoka en doet aan fitness. Mijn dochter Tippi doet aan wedstrijdzwemmen en fitness. Hun vader, van wie ik 8 jaar geleden ben gescheiden, betaalt al 3 jaar niet mee.”

Hoe bespaar je geld met de prijsstijgingen?

„Ik merk dat mijn dagelijkse boodschappen sinds januari steeds duurder worden, soms wel met 60 euro méér per week. Lekkere dingen zoals koekjes en chips laat ik liggen, omdat ik anders niet rondkom. Om nog meer geld te besparen, mogen mijn kinderen nog maar 5 minuten douchen, eerst konden ze echt een half uur onder de douche staan zingen. Ze snappen dat we geld moeten besparen, dus ze klagen er niet over.

Ik hou ook zoveel mogelijk lampen uit. Ik zet de verwarming na 21:00 uur uit en dan kruip ik met een dekentje op de bank. Mijn kinderen krijgen kinderbijslag om kleding te kopen, maar voor mezelf koop ik geen kleding meer. Eerst kocht ik ook iedere maand een boek voor mezelf, nu niet meer. Ik ben zuinig met shampoo en badproducten en draai zoveel mogelijk wasjes overdag, zodat de energie uit mijn zonnepanelen komt.”

Hoe is de rolverdeling in het huishouden geregeld?

„Elke dag als ik thuiskom van werk, kook ik en was ik samen met mijn kinderen af. ’s Avonds doe ik dan nog wel eens een was. Mijn huishouden loopt eigenlijk altijd achter, mijn badkamer en keuken zijn nooit blinkend schoon. Mijn kinderen kunnen ook aardig koken, dus beginnen ze soms al als ik nog aan het werk ben.

Vrijdagmiddag is mijn huishoudmiddag, dan ben ik twee uur eerder klaar met werk en kan ik de weekboodschappen doen. Daarna maak ik de badkamer schoon, ga ik stofzuigen en werk ik de was zo veel mogelijk weg. Zondag is voor mij strijkdag.”

Ben je bewust bezig met je onafhankelijkheid ten opzichte van je partner?

„Adriaan stelt wel eens voor om dingen voor me te betalen, maar dat sla ik af. Ik wil niet dat anderen mij helpen om rond te komen, dat vind ik gênant. Ook niet als dat betekent dat ik nu bijna niet meer kan motorrijden.

Dat was echt een hobby van mij, maar de brandstof wordt alsmaar duurder. Voor uitjes heb ik ook geen geld over. De coronamaatregelen zijn dan wel opgeheven, maar ik heb het geld er niet voor om op het terras te zitten.”

Wat vind je belangrijk in de rolverdeling in huis en waarom?

„De kinderen worden steeds ouder, dus ik vraag ze om hun kamer schoon te houden, te stofzuigen en hun eigen bed te verschonen. Ze vinden het niet erg om te helpen, ze vinden het juist heel logisch en normaal. Tuurlijk doen ze het ook wel eens niet, maar daar zijn het ook pubers voor denk ik.

Ik vind het wel heel belangrijk dat zij alles in het huishouden kunnen, voor later. Ik vind het voor jongens even belangrijk als voor meiden om alles in het huishouden te kunnen. Ik wil niet dat mijn zoons later gewoon een vriendin nemen om het huishouden te doen.”

